Ontvangst reclamedrukwerk blijft keuze van inwoners

Uithoorn – Vanaf 1 mei 2026 verandert de gemeente het systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Inwoners ontvangen folders en flyers dan alleen nog als zij dat zelf aangeven.

Op dit moment is er nog een opt-out systeem: inwoners krijgen automatisch reclamedrukwerk, tenzij zij aangeven dit niet te willen. Met het nieuwe opt-in systeem wordt dit omgedraaid. Vanaf 1 mei 2026 krijgen inwoners standaard geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer. Wie wél folders wil blijven ontvangen, kan gratis een speciale sticker ophalen en op de brievenbus plakken.

“Met deze overstap maken we een concrete en zichtbare keuze voor een duurzamer gemeente Uithoorn. Met het opt-in systeem geven we inwoners de regie: wie folders wil, kan ze blijven ontvangen. Wie dat niet wil, hoeft niets te doen. Zo verminderen we verspilling en houden we onze afvalstroom schoner”, weet Ferry Hoekstra, wethouder Circulaire Economie.

Niet al het drukwerk valt onder deze maatregel. Huis-aan-huisbladen, zoals de Nieuwe Meerbode, blijven gewoon bezorgd worden. Dat geldt ook voor informatie van wijk- en buurtorganisaties, politieke partijen, de gemeente en de netbeheerder.

Reclamedrukwerk blijven ontvangen? Geef dat aan met een sticker. Deze is gratis verkrijgbaar in het Gemeentehuis Uithoorn (Laan van Meerwijk 16), bij Wijkpost Zijdelwaard (Zijdelwaardplein 100, naast de Primera) en in Dorpshuis De Kwakel (Kerklaan 16).

Op de foto: De opt-in sticker voor wie wél reclamedrukwerk wil ontvangen. Foto: Gemeente Uithoorn.