Koninklijke onderscheiding voor Fokke van de Ven

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – De heer Fokke van de Ven uit Aalsmeer is woensdagmiddag 22 april koninklijk onderscheiden. Burgemeester Gido Oude Kotte speldde hem de versierselen op in restaurant On the Rock. Van de Ven mag zich ‘Lid in de orde van Oranje-Nassau’ noemen. De onderscheiding viel hem ten deel vanwege zijn 20-jarig bestuurswerk (waarvan 13 jaar als voorzitter) voor de Vereniging Gepensioneerden KLM (VG-KLM).

Met gezag, zonder afstand

Het restaurant aan het Surfeiland was de plek waar de ledenvergadering van VG-KLM plaatsvond dus Van de Ven zal misschien niet vreemd opgekeken hebben dat het zó druk was. Hij nam afscheid van zijn functie als bestuursvoorzitter en een woordje van de nieuwe voorzitter is dan te verwachten. Er wachtte Van de Ven echter een verrassing: de burgemeester voegde zich onder de genodigden. “Als de burgemeester komt heeft het meestal een positieve reden”, begon Gido Oude Kotte. Na de lovende woorden die de vanaf dan oud-voorzitter deze middag al aan zijn adres kreeg, was het tijd voor nog meer lof: “Je was een bruggenbouwer bij een gezaghebbende vereniging. Op constructieve wijze en altijd met respect behartigde je de belangen van de vereniging. Met gezag maar zonder afstand. Je staat dan ook bekend als ‘het menselijke gezicht’ en voerde het voorzitterschap uit met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Ook als het gevoelige onderwerpen waren. Dat verdient erkenning”, aldus de burgemeester die naast de onderscheiding een groot boeket bloemen overhandigde, voor de echtgenote van Van de Ven. Door de woorden van Oude Kotte maar uiteraard ook met het ontvangen van de koninklijke eer pinkte de onderscheidene een traantje weg.

“Mijn adviesbureau”

Hij had het niet zien aankomen, vertelde hij de aanwezigen. “Het was wel hectisch de laatste periode en als mijn vrouw telefoon kreeg ging ze de kamer uit, ik wist wel dat er iets stond te gebeuren. Nu ben ik eroverheen”, lachte Van de Ven, die zijn echtgenote ook een pluim gaf, “want zij is altijd mijn ‘adviesbureau’ geweest.”

Van de Ven gaf aan dat binnen de Vereniging Gepensioneerden KLM de sfeer altijd goed was, ook bij discussies. “Maar we zijn altijd collegiaal naar elkaar toe en dat is belangrijk.” Gelukkig raakt de vereniging Fokke niet helemaal kwijt. “We gaan je missen, maar je bent niet weg”, aldus in dankbaarheid gezegd deze middag.

Foto: Het echtpaar Van de Ven met burgemeester Oude Kotte. Foto: JvdZ