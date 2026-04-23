Fit & Fun 55+: Sport, plezier en sociale ontmoeting

Kudelstaart – Samen buiten sporten, nieuwe mensen ontmoeten en de dag actief beginnen: dat is wat Team Sportservice met Fit & Fun elke maandag bij RKDES aan de Wim Kandreef mogelijk maakt. En dat blijkt een succes. Afgelopen maandag deden maar liefst 32 deelnemers mee aan een energieke en gezellige beweegochtend voor 55-plussers.

“Iedereen praat met iedereen”

Voor veel deelnemers is juist de combinatie van bewegen en gezelligheid de kracht van Fit & Fun. Deelnemer Peter merkt dat direct: “Ik ben met een kennis meegegaan en dit bevalt uitstekend. Het is vooral de gezelligheid: iedereen praat met iedereen.” Voor hem speelt ook zijn gezondheid een belangrijke rol. “Ik moet in beweging blijven. Beweging helpt me om soepel te blijven en ik merk het meteen als ik een tijd niet ben geweest.” Ook Willeke werd via via enthousiast gemaakt. “Ik kwam een oude kennis tegen in de supermarkt die me vertelde over Fit & Fun. Eigenlijk was het voor mijn man bedoeld, maar die kon niet. Toen ben ik zelf gaan kijken en ik was meteen enthousiast,” vertelt ze. “Het is ongecompliceerd, niet te moeilijk en lekker buiten. De oefeningen zijn leuk en soms voelt het alsof je weer als kind buiten speelt. Daar word ik echt vrolijk van.”

Soep na afloop

Fit & Fun is een laagdrempelige activiteit waarin bewegen en ontmoeten hand in hand gaan. Sport, plezier en sociale ontmoeting vormen de kern van het programma. Na afloop wordt de ochtend gezellig afgesloten met een kom verse soep, gemaakt door Ons Tweede Thuis locatie de Spil.De positieve sfeer en het toegankelijke karakter zorgen ervoor dat deelnemers blijven terugkomen én vooruitgang ervaren. Willeke: “In het begin had ik spierpijn, maar dat is nu weg. Mijn lichaam is eraan gewend geraakt.” Ook het sociale aspect speelt een grote rol: “Je maakt heel makkelijk contact. Ik heb zelfs iemand ontmoet met wie ik ben gaan wandelen.” Volgens Peter draagt ook de begeleiding bij aan het succes: “De begeleiding is top, ze zetten leuke opdrachten uit en zijn betrokken. En die soep na afloop smaakt altijd goed, zeker na zo’n actieve ochtend.”

Waardevol initiatief

De grote opkomst van afgelopen weken laat zien hoe waardevol het initiatief is. Zowel mannen als vrouwen deden enthousiast mee en genoten zichtbaar van het samen buiten bewegen in een toegankelijke en positieve sfeer. De deelnemers onderstrepen de behoefte aan dit soort activiteiten in de regio. Deelnemers hopen dan ook dat het initiatief nog lang blijft bestaan. Fit & Fun sluit aan bij het aanbod van Aalsmeer Actief, dat zich inzet om inwoners te stimuleren meer te bewegen en elkaar te ontmoeten via toegankelijke sport- en beweegactiviteiten.

