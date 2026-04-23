Aalsmeer bereidt zich voor op schaarste elektriciteitsnet

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer krijgt, net als veel andere gemeenten, te maken met de gevolgen van aanhoudende netcongestie. Netbeheerders reserveerden tot nu toe transportcapaciteit voor elektra voor kleinverbruikers, zoals woningen, kleine bedrijven en winkels, terwijl grootverbruikers (onder andere grote bedrijven, supermarkten, datacenters en grote kantoren) al langer op een wachtlijst staan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft per 1 januari 2026 een nieuw landelijk prioriteringskader vastgesteld. Dit kader bepaalt hoe de schaarse capaciteit op het elektriciteitsnet moet worden verdeeld, omdat het eerdere onderscheid tussen kleinverbruik en grootverbruik tot een ongelijke situatie leidde.

Drie categorieën

De ACM onderscheidt drie categorieën waarvoor netbeheerders onder voorwaarden mogen afwijken van het ‘first come, first served’-principe. Het gaat om projecten die ruimte creëren op het net (congestieverzachters), voorzieningen voor veiligheid en vitale diensten, en projecten die voorzien in basisbehoeften zoals woningbouw en scholen. Een andere belangrijke verandering is dat netbeheerders vanaf 1 juli 2026 geen capaciteit meer mogen reserveren voor verwachte woningbouw. Alle aanvragen voor capaciteit, inclusief woningbouw, komen vanaf 1 juli op een wachtlijst. Netbeheerder Liander bepaalt aan de hand van het ACM-prioriteringskader vervolgens welke projecten op die wachtlijst mogen opschuiven.

Proces

Tot 1 juli 2026 geldt een overgangstermijn. Projecten die vóór die datum een concrete aanvraag (onder andere binnen 3 jaar startbouw) doen, kunnen nog volgens de huidige werkwijze transportvermogen aanvragen bij Liander. De netbeheerder mag in deze periode complete aanvragen voor kleinverbruik direct behandelen. Na 1 juli vervalt het onderscheid tussen kleinverbruik en grootverbruik en komen alle aanvragen op één wachtlijst op basis van datum van binnenkomst en wordt het prioriteringskader van het ACM gehanteerd.

Laadpalen op wachtlijst

Vanaf 1 oktober kan voor woningbouw en bijvoorbeeld scholen met een geplande start bouw binnen 3 tot 10 jaar een aanvraag voor transportvermogen en prioritering van deze aanvraag worden gedaan bij Liander. Alleen projecten die vallen binnen de hierboven genoemde drie categorieën kunnen na 1 oktober 2026 voorrang krijgen bij schaarse netcapaciteit. Voor onder andere MKB-bedrijven, sportverenigingen of openbare laadpalen kan, op basis van de gegevens die de gemeente nu heeft, geen prioriteit aangevraagd worden. Deze aanvragen komen op de wachtlijst ‘overig’ en moeten wachten totdat er capaciteit beschikbaar komt.

Voorbereiden en informeren

Het college heeft daarom een aanpak vastgesteld om de gevolgen voor Aalsmeer in kaart te brengen en tijdig te kunnen handelen. De voorbereidingen hiervoor zijn al eerder gestart. Initiatiefnemers van projecten die in ontwikkeling zijn, waarvoor onlangs een vergunning is verleend of waarvan de vergunningaanvraag op dit moment in behandeling is, gaan geïnformeerd worden over de noodzaak om vóór 1 juli een complete aanvraag voor capaciteit in te dienen. Het aanvragen van capaciteit dient door de initiatiefnemer zelf te gebeuren. Daarnaast worden aanvragers van nieuwe vergunningen geïnformeerd dat zij mogelijk op een wachtlijst komen te staan en dat prioriteit alleen mogelijk is voor projecten die binnen de ACM-criteria vallen.

Foto: Elektriciteitsnetwerk, foto provincie Noord-Holland (aangeleverd).