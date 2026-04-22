Werk mee aan kunstwerk ‘Wanneer de lente komt’

Aalsmeer – Onder het viaduct aan de Burgemeester Kasteleinweg komt een nieuw kunstwerk van kunstenaar Femke Kempkes. Het kunstwerk heet ‘Wanneer de lente komt’ en gaat over de cirkel van het leven. Het wordt een plek om mensen (en dieren) die zijn ontvallen te herinneren.

Verzamelen voornamen

Bijzonder aan het kunstwerk is dat inwoners zelf mogen meewerken. Er worden handgeschreven voornamen verzameld van dierbaren die gemist worden. Deze krijgen een plek in het kunstwerk, in het eigen handschrift van de inzenders. Ook een bijdrage leveren?

Mail een foto van een handgeschreven naam (alleen een voornaam is genoeg) naar wanneerdelentekomt@hotmail.com of lever een briefje in de speciale box in het raadhuis in. Namen inleveren kan tot 1 mei. Voor meer informatie kan een bericht gestuurd worden naar Femke Kempkes via bovengenoemd mailadres.