Top 10 kinderwensen voor leden gemeenteraad

Aalsmeer – Tijdens de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur op 16 april presenteerde kinderburgemeester Marije van Dijk de tien belangrijkste wensen van kinderen aan de nieuwe gemeenteraad. De wensen zijn opgesteld door leerlingen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente. Aan het begin van de vergadering sprak de kinderburgemeester namens de kinderraad de gemeenteraad toe. Zij liet zien wat kinderen belangrijk vinden voor de toekomst van hun gemeente.

Meer groen en lessen voor ouderen

De door kinderen aangedragen top 10 bestaat uit de volgende punten: Maak speeltuinen leuker voor oudere kinderen en kinderen met een beperking. Leg een extra skate-, freerun- en sportpark aan. Zorg voor havo en hoger voortgezet onderwijs in Aalsmeer. Start een campagne tegen online pesten. Geef meer les over klimaat en energiebesparende maatregelen op scholen. Organiseer lessen voor ouderen over mobiele telefoons, computers en online gevaren in buurthuizen en zorgcentra. Onderneem meer actie tegen eenzaamheid onder ouderen. Zorg voor meer groen en natuur in de wijken. Stel tijdens schooluren verkeersvrije zones in met strikte regels. Voorzie alle rotondes van drempels. De volledige presentatie van de kinderburgemeester is online beschikbaar via de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl.

Foto: Kinderburgemeester Marije presenteert top 10 kinderwensen aan leden van de gemeenteraad. Foto: Gemeente Aalsmeer