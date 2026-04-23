Aalsmeer – Nep-apps, valse WhatsApp-berichten, phishingmails of een telefoontje van een zogenaamd ‘bankmedewerker’: online oplichting komt steeds vaker voor en kan iedereen overkomen. Daarom organiseert de gemeente Aalsmeer op maandag 11 mei een gratis bijeenkomst ‘Echt of nep?’. Tijdens deze interactieve middag krijgen inwoners praktische tips om digitale fraude te herkennen én te voorkomen.

In een tijd waarin steeds meer zaken digitaal geregeld worden, maken criminelen hier misbruik van. Ze proberen mensen te misleiden en geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Tijdens ‘Echt of nep?’ leren deelnemers signalen van fraude herkennen, zoals onbetrouwbare links, verdachte verzoeken om gegevens en misleidende websites of QR-codes.

Herkennen en adviezen

De bijeenkomst is laagdrempelig en interactief. Aan de hand van korte filmfragmenten uit ‘Echt of nep?’ over digitale oplichting bespreken deelnemers herkenbare situaties. Daarbij geeft Hans Straatman van SeniorWeb uitleg en praktische tips. Er is aandacht voor het herkennen van verschillende vormen van fraude, zoals phishing en spoofing, WhatsApp-fraude, stemnabootsing en (nep) bankhelpdeskfraude. Deelnemers krijgen daarnaast concrete adviezen om veilig online te blijven, schade te voorkomen en directer en zekerder te handelen wanneer iets niet pluis voelt.

Praktische informatie

De bijeenkomst is op maandag 11 mei van 14.00 tot 16.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat. Deelname is gratis, maar inwoners dienen zich wel van te voren aan te melden via de website van Bibliotheek Amstelland, telefonisch via 020-5455551 of per mail: ido@debibliotheekamstelland.nl. Deze bijeenkomst is een samenwerking van gemeente Aalsmeer, SeniorWeb en Bibliotheek Amstelland.

Foto: Gratis bijeenkomst ‘Echt of nep?’ voor inwoners van Aalsmeer. Foto: Gemeente (aangeleverd)