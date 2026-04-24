Koninklijke onderscheidingen inwoners De Ronde Venen

De Ronde Venen – Twaalf inwoners van De Ronde Venen zijn vrijdag 24 april onderscheiden tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. In de raadzaal van het gemeentehuis reikte burgemeester Rosan Kocken de koninklijke onderscheidingen uit. Acht mannen en vier vrouwen ontvingen een lintje vanwege hun langdurige en belangeloze inzet voor de samenleving. Elf inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, een inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het landelijke thema van de Lintjesregen luidde dit jaar ‘Vrijwilligers doen het beter’. Een thema dat volgens burgemeester Kocken treffend gekozen is. “Zonder vrijwilligers zou het maatschappelijk leven in onze gemeente voor een groot deel stilvallen. Deze onderscheiding is een persoonlijke erkenning, maar komt voort uit waardering van de samenleving zelf. Iedereen kan elkaar voordragen.”

Gedecoreerden

Tonny van Beek-van Dijk (Wilnis, 1942) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tonny van Beek-van Dijk zet zich al meer dan 25 jaar in om met name ouderen in beweging te houden. Als fittestleider was zij vanaf 1997 betrokken bij het GALM-programma (Groninger Actief Leven Model), gericht op 55- tot 65-jarigen die weinig bewegen. Ook is zij sinds 2015 actief in de beweegkamer in Wilnis en vervult zij diverse rollen binnen Stichting Spel en Sport. Zij geldt als ambassadeur van gezond en actief ouder worden.

Cor Both (Abcoude, 1958) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1987 is Cor Both actief binnen de Ondernemersvereniging Abcoude en Baambrugge, onder meer als voorzitter. Hij speelde een belangrijke rol bij projecten rond leefbaarheid en verkeersveiligheid in Abcoude en initieerde samenwerkingen tussen ondernemers. Daarnaast is hij actief bij Lions Abcoude/Baambrugge, waar hij onder andere het Groot Abcouder Dictee en de badeendjesrace opzette. Ook landelijk vervult hij een voortrekkersrol op het gebied van duurzaam ondernemen.

Loes Corthals-de Munck (Wilnis, 1954) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Loes Corthals-de Munck zet zich al decennia in voor kerk, vluchtelingen en kwetsbare inwoners. Sinds 1991 is zij diaken in de Ontmoetingskerk Wilnis en sinds 1999 actief als taalcoach bij Vluchtelingenwerk De Ronde Venen. Daarnaast is zij betrokken bij Welzijn Wajir, dat hulp biedt in noordoost Kenia. Ook speelde zij een belangrijke rol bij de huisvesting en begeleiding van Oekraïense gezinnen in Wilnis.

Peter Coster (Abcoude, 1961) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter Coster heeft zich jarenlang ingezet voor de sport in Abcoude. Bij SV Abcoude Volleybal vervulde hij diverse functies, waaronder voorzitter en jeugdcoach. Vanaf 2010 is hij actief bij Abcouder Lawn Tennis Club, waar hij sinds 2013 voorzitter is. Onder zijn leiding kwamen de nieuwbouw van het clubhuis en de renovatie van de tennisbanen tot stand.

Jaap Germs (Wilnis, 1958) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jaap Germs is al bijna dertig jaar een vaste waarde bij voetbalvereniging CSW. Hij was jeugdleider, lid van het jeugdbestuur en maakt sinds 2004 deel uit van het wedstrijdsecretariaat. Sinds 2016 is hij penningmeester. Daarnaast is Germs actief geweest in het openbaar onderwijs en zet hij zich sinds 2022 in als vrijwilliger bij het Hospitium in Wilnis.

Jaap Korten (Vinkeveen, 1946) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jaap Korten is al jarenlang actief binnen Aviornis International Nederland, een vereniging voor liefhebbers van watervogels. Hij bekleedt diverse bestuursfuncties en organiseert reizen en lezingen. Daarnaast is hij betrokken bij Djembégroep De Ronde Venen, waar hij lessen verzorgt en organisatorische taken uitvoert.

Wim van der Laan (Wilnis, 1961) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1997 is Wim van der Laan bestuurslid van VIB De Ronde Venen, waar hij zich inzet voor een sterke lokale economie. Hij verbindt ondernemers, overheden en instellingen. Daarnaast is hij actief bij voetbalvereniging Argon en speelde hij als architect een belangrijke rol bij de (ver)nieuwbouw van de kantine.

Jaap Meulstee (Vinkeveen, 1953) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jaap Meulstee is al meer dan zestig jaar actief bij korfbalvereniging De Vinken. Hij was voorzitter en bekleedde tal van andere functies. Daarnaast is hij actief bij de Historische Vereniging De Proosdijlanden en speelde hij een sleutelrol bij de oprichting van Stichting Openluchttheater De Walnoot in Vinkeveen.

Corrie Pappot-Pothuizen (Vinkeveen, 1944) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Corrie Pappot-Pothuizen zette zich jarenlang in als mantelzorger voor haar tante in zorginstellingen Maria-Oord en Vinkenoord. Daarnaast is zij sinds de jaren negentig actief binnen de bewonerscommissie en cliëntenraad van Careyn, waar zij bijdraagt aan verbetering van zorg en woonomgeving.

Gabe Roodhart (Wilnis, 1946) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gabe Roodhart vervulde en vervult bestuurs- en penningmeestersfuncties bij verschillende maatschappelijke organisaties. Hij was jarenlang administrateur van het Burgemeester Kootfonds, is bestuurslid van Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn en kerkelijk ontvanger bij de Protestantse Gemeente Mijdrecht. Ook is hij actief voor de Stichting Centrale voor Christelijk Handelsonderwijs.

Greet van Schie-Kemp (Wilnis, 1954) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1999 is Greet van Schie-Kemp actief bij De Zonnebloem, waar zij mensen met een lichamelijke beperking begeleidt en bezoekt. Daarnaast is zij al 18 jaar betrokken bij de parochie Johannes de Doper en het koor Progression. Ook organiseert zij activiteiten voor ouderen en is zij vaste kracht bij kerkelijke evenementen.

Feyo Sickinghe (Abcoude, 1966) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Feyo Sickinghe heeft een indrukwekkende staat van dienst in de muziekwereld. Hij was bestuurslid van meerdere culturele stichtingen, medeoprichter van JAM Nederland, Jazz Connect en Stichting Kindermuziek. Daarnaast zet hij zich in voor Oekraïense vluchtelingen en vervulde hij bestuursfuncties binnen de telecomsector, waar hij bijdroeg aan samenwerking, innovatie en maatschappelijke veiligheid.

Op de achterste rij v.l.n.r. Cor Both, Jaap Meulstee, Gabe Roodhart, Jaap Korten, Jaap Germs en Wim van der Laan. Voorste rij v.l.n.r. Feyo Sickinghe, Tonny van Beek-van Dijk, Corrie Pappot-Pothuizen, burgemeester Rosan Kocken, Greet van Schie-Kemp, Loes Corthals-de Munck en Peter Coster. Foto: aangeleverd.