Wandelen rondom Amstelveense Poel

Amstelland – Ontdek samen met de boswachter op zondagmiddag 15 september om 14.00 uur het gebied rondom de Amstelveense Poel. De Amstelveense Poel is een prachtig gebied, vol met verborgen plekken.

De Amstelveense Poel ligt het in het zuiden van het Amsterdamse Bos. De start van de wandeling is bij de parkeerplaats Kleine Poel-Camping aan de Bosrandweg.

De wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar. De kosten zijn 5 euro per persoon, graag gepast en contant betalen.

Aanmelden verplicht via: 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.