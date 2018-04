Wandelen langs kunstwerken (19)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De wandeling langs al deze kunstwerken duurt voort. De wandeling begon in het Centrum, ging over het Stokkeland en via het Seringenpark door Zuid naar de Hornmeer. Van de heksenkring van het Wellant College op het recreatie-eiland nu naar Kudelstaart. Na kunstwerk nummer 18, ‘Het andere land’ van Hank Beelenkamp in de fortbocht verder richting de Van Swietenstraat voor kunstwerk nummer 19. Hier staat het grote beeld van John Wagenaar. Staal en brons gecombineerd met een haagbeuk.

Staal, brons en een haagbeuk

Een haagbeuk en een tijdloze bronzen vogel, omgeven door een hoog sierlijk hek. Een poëtisch beeld in de wijk. In oude culturen werden bomen vereerd als bovennatuurlijke wezens. In sprookjes veranderen mensen in bomen en vogels in mensen. Wie de taal van vogels verstaat, krijgt belangrijke informatie en als je goed naar bomen luistert, kom je al hun geheimen te weten. De boom in dit kunstwerk bevat eveneens een geheim: In de Keltische boomhoroscoop is de haagbeuk een monument van loyaliteit, hij verlevendigt de geest en verheldert het hoofd.

Filosofisch karakter

De boom is door Johan Wagenaar geplant: De echtheid is een belangrijk aspect van het kunstwerk. In tegenstelling tot de boom is de statige vogel bij nadere inspectie niet echt. Zal deze vreemde vogel de legendarische boom overleven? Natuur en cultuur, illusie en werkelijkheid staat hier ter discussie. De spiegeling in het nabij gelegen water benadrukt het filosofische karakter van dit werk.

Volgende week gaat de wandeling verder door Kudelstaart in. Op zoek naar alweer kunstwerk nummer 20. Voor nu: Veel wandel- of fietsplezier.