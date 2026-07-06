Geslaagde familiedag jubileumjaar TTC De Merel

Mijdrecht – Ondanks een nacht met veel regen en onweer kende Toer Trimclub (TTC) De Merel zondag 28 juni een geslaagde familiedag. Al vroeg stonden de vrijwilligers van het organisatiecomité klaar bij Optisport om de deelnemers aan de verschillende fietstochten welkom te heten. Ook voor de familiefietstocht van 28 kilometer, waarvoor dertien deelnemers zich hadden ingeschreven, was veel belangstelling.

Voorafgaand aan de start blikte voorzitter André Kroeze terug op vijftig jaar TTC De Merel. Burgemeester Rosan Kocken van De Ronde Venen was aanwezig om de deelnemers aan de verschillende toertochten en de e-bikegroep officieel weg te schieten. De vereniging sprak haar waardering uit voor de aanwezigheid van de burgemeester tijdens deze jubileumactiviteit.

Buurderij van Dam

Na afloop van de tochten konden de deelnemers onder het genot van koffie met appelgebak of een drankje napraten over hun rit. Tijdens dit samenzijn vond ook een verloting plaats met aantrekkelijke prijzen. De opbrengst daarvan komt ten goede aan het fietsproject van Buurderij van Dam.

Daarnaast was er aandacht voor de rijke historie van de vereniging. Bezoekers konden een tentoonstelling bekijken met oude wielershirts uit vervlogen tijden en een diapresentatie met foto’s van leden en oud-leden door de jaren heen. Ook sponsoren van de vereniging werden ontvangen tijdens de bijeenkomst, die plaatsvond in een ontspannen en gezellige sfeer.

Met de prijsuitreiking van de verloting kwam een einde aan een geslaagde dag. Daarbij werd alvast vooruitgekeken naar de volgende jubileumactiviteit: 19 september staat voor alle leden van TTC De Merel een feestelijke boottocht op het programma. Het wordt de derde activiteit in het kader van het 50-jarig bestaan van de vereniging.

Burgemeester Rosan Kocken verrichtte het officiële startschot voor de deelnemers aan de jubileumtochten van TTC De Merel. Foto: aangeleverd.