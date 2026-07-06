Unitas sluit zomer sportief af met After Summer Toernooi

Mijdrecht – Volleybalvereniging Unitas organiseert vrijdag 18 september opnieuw het populaire After Summer Toernooi in Sporthal De Phoenix in Mijdrecht. Het recreatieve volleybalevenement vormt een sportieve afsluiting van de zomer en een gezellige aftrap van het nieuwe seizoen.

Het toernooi staat open voor iedereen met enige volleybalervaring. Zowel bestaande recreantenteams als zelf samengestelde teams kunnen deelnemen. Na een eerste poulefase worden de deelnemers ingedeeld op speelsterkte, waardoor gedurende de avond gelijkwaardige en vaak spannende wedstrijden op het programma staan.

Ook dit jaar ontbreekt de traditionele verloting niet. Na afloop van de wedstrijden maken deelnemers kans op uiteenlopende prijzen, variërend van praktisch tot verrassend, waarna volop gelegenheid is om onder het genot van een drankje na te praten.

De belangstelling voor het evenement is doorgaans groot. Er kunnen maximaal zestien teams deelnemen. Inschrijving is mogelijk via de website van Unitas Mijdrecht. Daarmee lijkt een sfeervolle en sportieve start van het volleybalseizoen opnieuw verzekerd.

Unitas sluit de zomer sportief af met het After Summer Toernooi. Foto: aangeleverd.