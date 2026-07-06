Turfstekers Beachvolleybaltoernooi trekt volle stranden

Vinkeveen – Onder een stralende zomerzon genoten tientallen teams en honderden bezoekers vrijdag en zaterdag van de 35e editie van het Assuline Turfstekers Beachvolleybaltoernooi op Sportpark De Molmhoek.

Met 56 deelnemende beachvolleybalteams stond Vinkeveen opnieuw in het teken van sport, gezelligheid en een ontspannen festivalsfeer. Op de beachplaza van volleybalvereniging Atalante werden fanatieke wedstrijden afgewisseld met veel plezier. Op de verschillende Beach velden waren fraaie rally’s te zien en doken spelers vol overgave het zand in om elke bal te redden. Andere teams speelden de wedstrijden wat rustiger, maar uiteindelijk draaide het voor iedereen om hetzelfde: samen genieten van een sportief weekend.

De zomerse temperaturen, de muziek en de enthousiaste supporters zorgden voor een uitstekende sfeer. De opzwepende beats langs de velden gaven veel spelers net dat extra beetje energie, waardoor de wedstrijden nog fanatieker en spectaculairder werden. Het toernooi begon vrijdagavond met de eerste poulewedstrijden. Zaterdag werd de strijd voortgezet richting de finales. Jaarlijks trekt het Assuline Turfstekers Beachtoernooi honderden spelers, supporters en bezoekers naar Vinkeveen en staat het bekend als een van de grootste en gezelligste beachvolleybalevenementen in de regio.

Met 56 deelnemende beachvolleybalteams stond Vinkeveen opnieuw in het teken van sport, gezelligheid en een ontspannen festivalsfeer. Foto: Wilco de Vries.