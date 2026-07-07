Brandweer Mijdrecht toont vakmanschap bij reddingsactie Heemraadsingel

Mijdrecht – De brandweer van Mijdrecht heeft zondagavond opnieuw laten zien hoe belangrijk hun inzet is. Zondagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een incident bij een flat aan de Heemraadsingel, waar twee bewoners hun woning niet meer zelfstandig konden verlaten.

Na aankomst bracht het dienstdoende brandweerteam de situatie snel in kaart. Dankzij hun deskundigheid, rustige optreden en uitstekende samenwerking werd direct een reddingsplan opgesteld. Met behulp van de brandweer werden de twee bewoners rond 17.45 uur bevrijdt via de eerste etage veilig naar beneden gebracht. De reddingsactie vergde de nodige inzet, maar door het professionele optreden van de brandweerlieden verliep alles gecontroleerd en zonder verdere problemen.

Dag en nacht zetten de vrijwilligers zich met enorme toewijding, vakmanschap en betrokkenheid in om anderen te helpen wanneer iedere seconde telt. Hun snelle optreden en professionele samenwerking maakten zondagavond het verschil en verdienen dan ook een groot compliment.

Brandweer Mijdrecht toont vakmanschap bij een reddingsactie aan de Heemraadsingel. Foto; Wilco de Vries.