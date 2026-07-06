Dagtocht voert Zonnebloem Uithoorn door duinen en bossen

Uithoorn – Een groep deelnemers van De Zonnebloem Uithoorn heeft vrijdag 3 juli genoten van een veelzijdig dagje uit naar Schoorl. Op het programma stond onder meer een tocht met de bijzondere Zonnetrein, een deels op zonne-energie aangedreven vervoermiddel waarmee bezoekers op comfortabele wijze kennis kunnen maken met de natuur van het Noord-Hollandse duingebied.

Richting de kust

Vanaf het Potgieterplein vertrok de bus om 10.30 uur richting de kust. De route voerde via Castricum over schilderachtige wegen door het Noord-Hollandse landschap. Onderweg konden de deelnemers bij Egmond zelfs nog even genieten van het uitzicht op zee. Rond het middaguur werd gezamenlijk geluncht. Tijdens de uitgebreide broodmaaltijd was er volop gelegenheid om bij te praten met bekende gezichten en nieuwe contacten te leggen. Juist die sociale ontmoeting vormt voor veel deelnemers een belangrijk onderdeel van de activiteiten van De Zonnebloem.

Bossen, heidevelden en duinen

In de middag stonden twee Zonnetreinen klaar voor een rondrit door bossen, heidevelden en duinen. De chauffeurs gaven onderweg uitgebreide toelichting op het unieke natuurgebied. Zo vertelden zij over de verschillende boomsoorten, de dynamiek van de zandduinen en de bijzondere flora en fauna. Opvallend waren de vele nesten van de rode bosmier, die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Ook kwam de bedreiging van de Japanse duizendknoop aan bod, een invasieve plantensoort die in steeds meer natuurgebieden terrein wint.

Geslaagde dag

Na afloop van de rit bleef het weer uitstekend, waardoor veel deelnemers nog konden nagenieten op het terras met een drankje, een kop koffie en een stuk appeltaart. Vervolgens bracht de chauffeur het gezelschap veilig terug naar Uithoorn.

De deelnemers kijken terug op een geslaagde dag, die mede mogelijk werd gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zij hielpen onder meer bij het ophalen en thuisbrengen van gasten en boden ondersteuning tijdens de reis.

De Zonnebloem Uithoorn is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wie het leven van mensen met een lichamelijke beperking wil verrijken met een activiteit, een bezoekje of een gezamenlijk uitstapje, kan zich aanmelden via zonnebloem.uithoorn@gmail.com. Meer informatie is verkrijgbaar via de lokale afdeling.

In de middag stonden twee Zonnetreinen klaar voor een rondrit door bossen, heidevelden en duinen. Foto: aangeleverd.