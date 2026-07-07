Feestelijke diploma-uitreiking Sta Sterk training

De Ronde Venen – Vanaf april tot juli kwamen kinderen uit groep 5 tot en met 8 van basisscholen uit de gemeente bij elkaar om deel te nemen aan de Sta Sterk training op Jenaplan Basisschool Vlinderbos in Wilnis, die ruimte beschikbaar stelde. De feestelijke diploma-uitreiking vond plaats in het Vlinderbostheater en werd afgesloten in het bijzijn van ouders, broers, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes.

De kinderen lieten samen met de trainers van Stichting Samen Sterk voor Kinderen verschillende oefeningen en spelvormen uit de training zien aan de gasten. Dit brachten zij in de vorm van een quiz over weerbaarheid, waaraan de gasten actief mee konden doen. Sterk staan, opkomen voor jezelf door het geven van je eigen mening of zeggen waar je last van hebt en positief denken kwamen aan bod. Sommige quiz vragen werden zelfs gecombineerd met toneelspel. Wie weet wat de handigste manier van reageren is? De gasten werden voor verschillende opdrachten uit het publiek gehaald en mochten actief meedoen, oplossingen bedenken en uitproberen.

“Het vieren van de groei die de kinderen zelf en met elkaar hebben doorgemaakt is belangrijk. Dat draagt, zeker te midden van een groep mensen die belangrijk voor hen zijn, bij aan het verankeren van de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt”, aldus trainer Mirelle Valentijn.

Het officiële gedeelte

Daarna was het tijd voor het officiële gedeelte. De kinderen werden op het podium individueel toegesproken door de trainer. Een voor een mochten de kinderen het diploma in ontvangst nemen. Als aandenken aan de training kregen zij een Sta Sterk sleutelhanger cadeau.

Mirelle Valentijn kijkt samen met haar co-trainers Bram, Sien en Desiree terug op een geslaagde training: “Wat een enthousiaste groep kinderen om mee te werken. Als je samen met anderen mag ontdekken hoe kunt omgaan met lastige situaties schept dat een bijzondere band”.

Er starten in het nieuwe schooljaar weer verschillende trainingen voor diverse leeftijdsgroepen. Kinderen kunnen doorlopend worden aangemeld voor de trainingen die worden georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Een deel van het aanbod wordt verzorgd door Stichting Samen Sterk voor Kinderen. Meer informatie: ssvk.nl.

Feestelijke diploma-uitreiking Sta Sterk training. Foto: aangeleverd.