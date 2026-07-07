Groot onderhoud bij Koningin Maximalaan

Uithoorn – Maandagochtend 6 juli is de aannemer in opdracht van de gemeente al vroeg gestart met groot onderhoud aan de N196, Koningin Maximalaan.

Tussen de rotondes van de Laan van Meerwijk en de Van Genthlaan wordt het wegdek geheel vernieuwd. Hier werd een jaar geleden voor nood al een stuk met betonklinkers hersteld na forse verzakkingen. Vanaf 07.00 uur reed groot materieel de straat in en direct werden oude lagen asfalt weg gefreesd.

De komende twee weken is het even omrijden voor iedereen, dat kan via de Polderweg en de Laan van Meerwijk. Vanaf 18 juli moet de weg weer opengaan. Het fietspad blijft wel gewoon beschikbaar. Ook de toegang tot het Zijdelveld is vrij, maar kan niet gebruikt worden voor doorgaand verkeer omdat die straat aan het einde is afgesloten.

Maandag reed vanaf 07.00 uur groot materieel de straat in. Foto: Jan Uithol.