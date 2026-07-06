Sport- en voorzieningencluster naast de deur dreigt voor De Maricken

Mijdrecht – Wat vorig jaar nog een hardnekkig nee leek, is inmiddels veranderd in een serieuze verkenning. Tennisvereniging Wilnis onderzoekt samen met de gemeente of de club kan verhuizen naar het toekomstige sportterrein aan de Mijdrechtse Dwarsweg.

Waar het bestuur eerder weinig voelde voor een vertrek, hebben de leden inmiddels ingestemd met het ondertekenen van een intentieovereenkomst. Voor de toekomstige bewoners én de huidige bewoners van De Maricken roept dit direct nieuwe vragen op. Als naast de al geplande combibaan ook tennis, mogelijk hockey, de gemeentewerf en het afvalbrengstation naar de Mijdrechtse Dwarsweg verhuizen, verandert het karakter van het gebied ingrijpend.

Vragen

De open omgeving achter en naast de woontorens maakt dan plaats voor een intensiever gebruikt sport- en voorzieningengebied. De belangrijkste vraag is daarom: zijn de bewoners van De Maricken al meegenomen in deze verkenningen? Zijn zij geïnformeerd over de mogelijke gevolgen voor uitzicht, verkeersdrukte, geluid, verlichting en de leefomgeving? Of worden zij, zoals bij eerdere ontwikkelingen wel is ervaren, pas achteraf geconfronteerd met plannen die al grotendeels zijn uitgewerkt?

Omslag van de plannen

De plannen markeren een opvallende omslag. In september vorig jaar reageerde voorzitter Eelco Steen nog terughoudend op de gemeentelijke ideeën. De club was tevreden op de huidige locatie, midden in het dorp en omgeven door groen. Ook de financiële risico’s maakten een verhuizing destijds volgens hem onhaalbaar. Sindsdien is het beeld veranderd.

“We hebben daarna nog meerdere gesprekken gehad met de gemeente, en daardoor is onze kijk op de situatie bijgesteld ,” zegt Steen. Volgens hem moest de club vooral wennen aan het idee van verhuizen. “We hebben het aan de leden voorgelegd en zij hebben positief ingestemd met het tekenen van de intentieovereenkomst. Daarmee gaan we verder in het onderzoek.”

Belangrijk ruimtelijk dossier

Het terrein aan de Mijdrechtse Dwarsweg is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste ruimtelijke dossiers binnen de gemeente. De gemeente kocht het perceel van 18 hectare vorig jaar voor ruim 3,7 miljoen euro en investeert daarnaast nog miljoenen in het ophogen van de grond en de aanleg van voorzieningen. De komst van de combibaan voor schaatsen, skeeleren en atletiek staat al vast.

Ook Hockeyvereniging Mijdrecht onderzoekt al langer een verhuizing naar dezelfde locatie. Op de huidige plek van de hockeyclub zou ruimte kunnen ontstaan voor een nieuw scholencluster, waarna opnieuw grond vrijkomt voor woningbouw. Daarnaast onderzoekt het college de mogelijkheid om ook de gemeentewerf en het afvalbrengstation naar de Mijdrechtse Dwarsweg te verplaatsen.

Meer voordeel

Voor Tennisvereniging Wilnis is juist de mogelijke komst van de hockeyvereniging een belangrijke reden om positiever naar een verhuizing te kijken. Waar eerder vooral werd gekeken naar samenwerking met de combibaan, ziet de club nu meer voordelen in gezamenlijke voorzieningen met de hockeyvereniging, terwijl beide verenigingen hun eigen identiteit behouden. Mocht de verhuizing daadwerkelijk doorgaan, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de dorpskern van Wilnis.

Op de huidige locatie van de tennisvereniging kan ruimte ontstaan voor andere ontwikkelingen, waaronder onderwijs en uiteindelijk mogelijk woningbouw. Toch is nog niets definitief. Er volgen nog onderzoeken, besluitvorming en verdere uitwerking van de plannen. Juist daarom is dit het moment waarop omwonenden betrokken zouden moeten worden. Niet pas wanneer de besluiten feitelijk al zijn genomen, maar vooraf, zodat inwoners daadwerkelijk kunnen meepraten over de toekomst van hun leefomgeving.

Sport- en voorzieningencluster naast de deur dreigt voor De Maricken. Foto: Wilco de Vries.