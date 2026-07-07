Kerken verrassen gezinnen van Voedselbank met patatje en ijsje

De Ronde Venen – Gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank in De Ronde Venen kunnen deze zomervakantie rekenen op een smakelijk extraatje. Op initiatief van de gezamenlijke kerken in de gemeente ontvangen alle gezinsleden een waardebon voor een patatje en een ijsje.

De actie loopt gedurende de zes weken van de zomervakantie en wordt mogelijk gemaakt met steun van lokale horecaondernemers. In Abcoude kunnen cliënten van de Voedselbank terecht bij Snackbar Van Schaick voor een patatje en een ijsje. In Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen zijn waardebonnen beschikbaar voor een patatje met saus bij Family en twee bolletjes ijs bij Gelateria.

Volgens de organisatie reageerden de betrokken ondernemers direct enthousiast op het initiatief. Sommige ondernemers boden spontaan aan om de actie te ondersteunen. De waardebonnen worden vlak voor de zomervakantie uitgedeeld op de uitgiftepunten van de Voedselbank. Met de zomerse traktatie hopen de kerken gezinnen die financieel minder ruimte hebben een lichtpuntje te bieden tijdens de vakantieperiode.

De actie is inmiddels in Abcoude al twee weken geleden van start gegaan. Daarmee hebben de eerste gezinnen hun waardebonnen inmiddels al kunnen verzilveren.

Kerken verrassen gezinnen van Voedselbank met patatje en een ijsje. Foto: aangeleverd.