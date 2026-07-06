Geslaagden Yuverta Aalsmeer hebben diploma’s op zak

Aalsmeer – Het was een feestelijke week voor de leerlingen en studenten van Yuverta Aalsmeer. Op de drie locaties: Yuverta vmbo, mavo en mbo vonden de diploma-uitreikingen plaats.

Daarmee sloten de geslaagden officieel hun middelbare schooltijd of opleiding af. Voor meer dan 200 vmbo en mavoleerlingen breekt nu een nieuwe fase aan. Een deel stroomt door naar de havo, terwijl anderen kiezen voor een mbo-opleiding, binnen Yuverta of bij een andere onderwijsinstelling. Ook bij het mbo was er volop reden voor feest. In totaal werden dit jaar 120 diploma’s uitgereikt. De afgestudeerde studenten kiezen voor uiteenlopende vervolgstappen: een tussenjaar, een vervolgstudie aan het hbo of een start in het bedrijfsleven.

Yuverta Aalsmeer kijkt met trots terug op de prestaties van de leerlingen en studenten. Met hun diploma op zak kunnen zij nu eerst genieten van een welverdiende vakantie, voordat zij beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun studie- of loopbaan. Vanaf maandag 17 augustus begint de start van het nieuwe schooljaar.