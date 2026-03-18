Vroege vogels trappen verkiezingsdag af

Uithoorn – De gemeenteraadsverkiezingen zijn woensdagochtend al vroeg energiek van start gegaan bij de mobiele stemlocatie op het busstation van Uithoorn. Nog voor zonsopkomst stond de stemunit opgesteld op het Cort van der Lindenplein, klaar om reizigers en andere vroege stemmers te ontvangen.

Stipt om 06.00 uur opende burgemeester Pieter Heiliegers de locatie. Hij begroette de eerste stemmers persoonlijk. “Het is mooi om te zien dat inwoners er zo vroeg al bij zijn”, zei de burgemeester. “Deze mobiele locatie maakt stemmen laagdrempelig en toegankelijk, juist voor mensen die vroeg op pad moeten.”

Vrolijke sfeer onder vroege stemmers

De eerste kiezers reageerden enthousiast op de nieuwe voorziening. De sfeer was gemoedelijk en bijna feestelijk. “Ik stap zo op de bus naar mijn werk; ideaal dat ik nog nu al kon stemmen”, vertelde de 29‑jarige Kim uit Uithoorn. “Het voelt bijna speciaal om bij de allereerste stemmers van de dag te horen.”

Ook de 67‑jarige Roel liet zich niet weerhouden door het vroege tijdstip: “Ik ben altijd al een ochtendmens. Dit is een prachtige service. En die glimlach van de burgemeester om zes uur ’s ochtends, dat zie je niet elke dag, haha…”

De mobiele stemlocatie is dit jaar voor het eerst geplaatst op het busstation. De gemeente wil hiermee inspelen op de wensen van inwoners die vroeg reizen of weinig tijd hebben later op de dag. Reizigers liepen opvallend makkelijk even langs om hun stem uit te brengen, terwijl buschauffeurs en vrijwilligers zorgen voor een gestroomlijnde doorstroming.

Op de foto: Stipt om 06.00 uur opende burgemeester Pieter Heiliegers de mobiele stemlocatie. Hij begroette de eerste stemmers persoonlijk. Foto: aangeleverd.