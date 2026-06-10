Voorbereiding uitvoering Oratorium Koor gestart

Uithoorn – Het Oratorium Koor geeft 27 november een grootse uitvoering in de Burght Kerk van Uithoorn. Daarbij worden de Grosse Messe van Mozart en het Sabat Mater van Pergolesi uitgevoerd.

Het betrokken koor van ongeveer 60 mensen komt wekelijks bij elkaar en voor de grote uitvoering worden nog extra zangers uitgevraagd. Amicitia betekent vriendschap en is een oratorium koor waar mensen van allerlei gezindten zich thuisvoelen. Om het grote optreden te kunnen financieren worden er sponsoren gezocht.

Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn kreeg ook een verzoek. Rotary draagt via haar Community Service bij om aandacht te schenken aan het belang van een gemeenschap, waardoor Uithoorn sterker, mooier en socialer wordt. Daarom overhandigde voorzitter Rinze Bruinsma met veel plezier een cheque aan Wil van de Water, 49 jaar lid van het jubileumcomité. Hij wenste haar en haar koorgenoten veel succes toe bij de voorbereiding en uitvoering van het jubileumconcert.

Op de foto: Rinze Bruinsma overhandigde een cheque van 500 euro aan Wil van de Water. Foto: aangeleverd.