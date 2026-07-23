Vuur & Licht start met verlichte botenshow

Aalsmeer – Op zaterdag 5 september varen veel prachtige verlichte boten van de Kleine Poel via de Ringvaart naar de Grote Poel. De optocht wordt geleid door de inmiddels bij velen bekende boot met de verlichte leeuw en eindigt met een spectaculaire vuurwerkshow vanaf 23.00 uur. De verlichte botenshow is een unieke belevenis voor iedereen op en langs het water.

Doe je mee met je boot? Dan maak je kans op de Vuur & Licht Award 2026 in de categorieën kleine en grote boot. De jury beoordeelt de mooist verlichte en meest sfeervolle boten. De botenshow begint voor deelnemers met verzamelen op de Kleine Poel om 19.45 uur.

Wie de optocht vanaf het land wil gaan bekijken kan het beste een plekje zoeken langs de Ringvaart. De boten gaan eerst richting de Aalsmeerderbrug, keren hier om vervolgens terug te varen naar de Grote Poel en tot slot in een lijn nabij de watertoren de vuurwerkshow extra luister bij te zetten.

Foto: www.kicksfotos.nl (verlichte botenshow 2023)