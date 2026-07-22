Cursus schaken OBS Twister afgerond

Mijdrecht – Tussen 12.00 en 13.00 uur blijft menig leerling van OBS Twister op school en volgt in dat uurtje een activiteit die het overblijf comité aan leerlingen aanbiedt. Dat kan sport of spel zijn. Eén van deze activiteiten was een cursus schaken.

Secretaris van het overblijf comité Marilou Ginkel benaderde begin dit jaar de plaatselijke schaakvereniging met de vraag of het geven van schaaklessen mogelijk is. Denk en Zet voorzitter Henk Kroon deed een oproep en heel spontaan melden zich twee clubleden: Cees Samsom uit Breukelen verzorgt al jaren de interne training bij Denk en Zet maar geeft ook schaaklessen aan kinderen. Freddy Weinhandl uit Mijdrecht is ook al jaren schaaktrainer. Beiden begonnen aan deze leuke klus.

Twaalf leerlingen van groepen 5, 6, 7 en 8 stroomden het leslokaal binnen. Met een demonstratieboord werden typische stellingen uitgelegd. Daarna werden schaakpuzzels opgelost die naadloos aan dat training aansluiten. Het leukste aan dit tussenuurtje was het spelen van partijen. Aan begin van elke partij werd netjes de hand gegeven en een prettige partij gewenst, zoals de senioren dat ook doen. Sportiviteit boven alles.

Plek in de finale

In de laatste weken werd een heus schaaktoernooi gespeeld. De zes bekwaamste leerlingen spelden om een plek in de finale. In deze zeskamp waren Vinz en Coen de besten en deze twee mochten in de finale om de gouden medaille spelen. In de troostfinale speelden Tuur en Bas om de derde plek, goed voor brons. Seth en Sam namen het tegen Dolores en Yzabella op om de vijfde plek en die ging naar Seth. Vierde werd Bas. Brons was voor Tuur. Zilver ging naar Coen en Vinz wint het goud. De medailles werden door meester Sven onder toeziend oog van begeleider Danilo en trainer Freddy uitgereikt.

Op de foto: De cursus schaken OBS Twister was net voor de zomervakantie afgerond. Foto: aangeleverd.