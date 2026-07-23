Samen plezier maken tijdens burendag

Aalsmeer – Op zaterdag 26 september is de jaarlijkse burendag. De dag om elkaar beter te leren kennen, samen plezier te maken en de buurt of wijk nog gezelliger te maken.

Heb jij een leuk idee voor jouw straat, buurt of wijk? Denk aan een buurtborrel, spelletjesmiddag, picknick of barbecue, workshop of een andere straatactiviteit. Het is mogelijk om voor een dergelijk buurtfeest een bijdrage te vragen uit het buurtinitiatievenbudget van Paritcipe Aalsmeer.

Meer informatie of hulp nodig van iemand die met je meedenkt? Neem dan contact op met Kyane of Kim via buurtverbinder.aalsmeer@participe.nu.

Foto: Burendag 2025 in Dorpshaven (aangeleverd).

