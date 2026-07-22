Stichting Wilnis sluit seizoen af met ontmoetingsdag

Wilnis – Met een sfeervol zomerfeest heeft Stichting Wilnis het activiteitenseizoen in de Willestee afgesloten. Voor kinderen waren er diverse activiteiten georganiseerd, terwijl bezoekers van alle leeftijden genoten van de ontspannen sfeer. De kleurrijke suikerspinkraam van Pien Suikerspin trok veel bekijks en zorgde voor een zoete traktatie in alle denkbare kleuren.

Op het terras zorgde een dj voor de muzikale omlijsting van de middag. Onder het motto ‘stappen, trappen en happen’ vertrokken wandelaars en fietsers vanaf halverwege de middag voor een route door de omgeving.

Het zomerfeest stond vooral in het teken van ontmoeting en verbondenheid. Stichting Wilnis kijkt tevreden terug op een geslaagde dag waarop inwoners, vrijwilligers en bezoekers samenkwamen.

Op de foto: De kleurrijke suikerspinkraam van Pien Suikerspin trok veel bekijks. Foto: aangeleverd.