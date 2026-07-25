Banenbad en buitenbad van De Waterlelie weer geopend

Aalsmeer – Het zat Zwembad De Waterlelie niet mee, maar er is goed nieuws te melden. Zowel het buitenbad als het banenbad zijn weer geopend. Dankzij de inzet van medewerkers en alle betrokken partijen is er de afgelopen dagen keihard gewerkt om de storingen te verhelpen.

Alles is weer in orde en iedereen is weer welkom om heerlijk te komen zwemmen. Vanaf vandaag (zaterdag 25 juli) kunnen baantjes gezwommen worden in het banenbad. En vanaf aanstaande dinsdag 28 juli is ook het buitenbad weer geopend.

Met de mooie weersvoorspelling wordt het aankomende week zeker volop genieten van het koele water, de leuke glijbaan, de ruime zonneweide en de gezelligheid met elkaar.

Foto: Lekker zwemmen tijdens de vakantie (aangeleverd).