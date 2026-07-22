De Ronde Venen/Abcoude – Tijdens de zomervakantie organiseert Het Sporthuis Abcoude aan het Geinplein 3 in Abcoude elke woensdagmiddag Senior Bodyfit. De laagdrempelige beweegactiviteit is speciaal bedoeld voor senioren die ook in de zomer actief willen blijven en andere dorpsgenoten willen ontmoeten.

Regelmatig bewegen is belangrijk om fit en zelfstandig te blijven. Het helpt spierkracht, balans en conditie op peil te houden, waardoor dagelijkse activiteiten makkelijker blijven gaan en de kans op vallen afneemt. Daarnaast draagt samen bewegen bij aan het mentale welzijn en biedt het een mooie gelegenheid om andere inwoners te ontmoeten. Onder begeleiding van instructeur Astrid de Graaf-Schmeddes werkt iedere deelnemer op zijn of haar eigen niveau aan conditie, spierkracht en balans. De oefeningen zijn toegankelijk voor iedereen, ook als je al langere tijd niet meer hebt gesport.

Laagdrempelig

De lessen vinden gedurende de zomervakantie elke woensdag om 13.30 uur tot 14.30 uur plaats in Het Sporthuis Abcoude. Deelname kost 2,50 euro per keer, inclusief een kop koffie of thee na de les. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Dit kan door een e-mail te sturen naar activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl onder vermelding van Senior Bodyfit.

Met Senior Bodyfit biedt Het Sporthuis Abcoude inwoners een laagdrempelige manier om ook in de zomer in beweging te blijven. Iedereen is welkom. De activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid, die initiatieven ondersteunt die bijdragen aan een gezonde en vitale leefomgeving.

Op de foto: Samen actief de zomer door met Senior Bodyfit. Foto: aangeleverd.