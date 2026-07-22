Workshops en cursussen intuïtief beeldhouwen

De Ronde Venen/Mijdrecht – Creativiteit blijkt vaak minder een kwestie van talent dan van vertrouwen. Veel mensen dragen al jarenlang de overtuiging met zich mee dat zij niet creatief zijn. Die gedachte ontstaat vaak vroeg, bijvoorbeeld door goedbedoelde maar kritische opmerkingen tijdens de jeugd. Waar kinderen eerder onbevangen tekenen, knutselen en experimenteren, kan onzekerheid ervoor zorgen dat plezier plaatsmaakt voor voorzichtigheid en de behoefte om vooral niets fout te doen.

Intuïtief beeldhouwen biedt een manier om die rem los te laten. Niet het eindresultaat staat centraal, maar het proces van ontdekken, spelen en creëren. Zonder oordeel en zonder de druk dat een werkstuk ergens op moet lijken, ontstaat ruimte voor verwondering en ontspanning. Juist daardoor ontdekken veel deelnemers dat hun creatieve vermogen nooit verdwenen is, maar simpelweg op de achtergrond is geraakt.

Maandelijkse workshops

In Mijdrecht worden maandelijks workshops gegeven waarin deelnemers in één dag een beeldje van speksteen kunnen maken of verder werken aan een groter beeld van bijvoorbeeld speksteen, albast of serpentijn. De workshops zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden en kunnen ook met familie, vrienden of collega’s worden gevolgd.

De eerstvolgende workshops staan gepland op zondag 2 augustus, vrijdag 7 augustus en zondag 20 september. Daarnaast starten op dinsdag 22 en woensdag 23 september weer cursussen intuïtief beeldhouwen van zes lessen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De workshops en cursussen worden verzorgd door Marjolein Berger-Vos van IntoTuition, in haar tuin of atelier in Mijdrecht en tijdens beeldhouwweekenden in Swalmen (Limburg).

Meer informatie: www.intotuition.nl of 06 – 2249 7997.

Op de foto: Creativiteit blijkt vaak minder een kwestie van talent dan van vertrouwen. Foto: aangeleverd.