Vuur en Licht-boek voor directeur Meerlanden

Aalsmeer – Na 25 jaar hebben de organisatoren van Vuur en Licht op het Water, Mike van der Laarse en Ap Eigenhuis, afscheid genomen van het evenement dat is uitgegroeid tot een geliefde traditie in Aalsmeer.

Onlangs overhandigden zij als dank voor de jarenlange samenwerking een mooi boek over het evenement aan Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. Meerlanden ondersteunde Vuur en Licht jarenlang met praktische hulp achter de schermen, zoals verkeersmaatregelen, bebording, hekwerk, afvalvoorzieningen, fietsenrekken en de opruimwerkzaamheden na afloop.

“Wij dragen graag bij aan evenementen die mensen samenbrengen en daarmee de leefomgeving versterken”, aldus Angeline Kierkels. “Vuur en Licht in Aalsmeer is daar een prachtig voorbeeld van. Wij bedanken Mike en Ap voor hun jarenlange enthousiaste inzet en wensen de nieuwe organisatie veel succes voor de toekomst.”

Foto: Mike van der Laarse en Ap Eigenhuis overhandigen het boek over Vuur en Licht aan het Water aan directeur Angeline Kierkels van Meerlanden (aangeleverd).