Dieren kijken en spelen bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd in het Hornmeerpark heeft een gevarieerde dierengroep bestaande uit geiten, schapen, konijnen, cavia’s, kippen, eenden, pauwen, kalkoenen, ezels, bijen en poes Tommy. Doordeweeks aangevuld met twee boerderijhonden. Alle dieren hebben een passend verblijf. De dieren kunnen bekeken worden, sommige worden graag geaaid en weer anderen vinden het gezellig om geknuffeld te worden. Aan bezoekers wordt wel met klem gevraagd de dieren niet te voeren. Door het voeren gaan de dieren brutaal gedrag vertonen zoals bijten en pikken.

Educatie

Natuurlijk valt er ook over de dieren te leren, in de stolp met wisselende exposities en boeken en op meerdere plekken op het terrein informatieborden met uitleg over de dieren en hun verblijf met hieraan verbonden een quiz. Het dierenbestand van Boerenvreugd beperkt zich tot hoofdzakelijk kleine landbouwdieren en de algemeen gangbare kleine huisdieren, die in deze regio’s voorkomen. Op de boerderij zijn geen exoten als papegaaien en uitheemse dieren als lama’s.

Opbouw speeltuin

Boerenvreugd heeft een grote, schone en veilige buitenspeeltuin met speelmogelijkheden voor kinderen van verschillende leeftijden. De speeltoestellen in de speeltuin van Boerenvreugd zijn niet willekeurig neergezet. Vlakbij het terras, waar ouders en verzorgers van de kleinsten vaak genieten van een warme of koude consumptie uit de winkel, staan de onderdelen voor kinderen tot 4 jaar. De toestellen met de meeste aantrekkingskracht voor oudere kinderen staan wat meer achteraan in de speeltuin, onder andere ook het grote klimtoestel. Ook achterin is er plaats voor ouders, namelijk achter de Boerentas en in de speeltuin verspreid staan diverse picknicktafels om samen even van een ijsje, een koek of van wat drinken te genieten.

Inclusief spelen

Er zijn ook voldoende mogelijkheden voor kinderen met een beperking om te spelen in de speeltuin. Er is een rolstoelschommel, een nestschommel, een rolstoelcarrousel en begin 2026 is het nieuwe grote inclusieve speeltoestel geopend. Dit speeltoestel is speciaal ontworpen voor Boerenvreugd en alle kinderen kunnen er samen op spelen. Het is uitdagend voor valide en mindervalide kinderen. Bij de zand-water speelhoek is begin 2026 een schuine opgang gerealiseerd naar de waterpomp. Zo kunnen kinderen die rolstoel gebonden zijn of moeilijk ter been ook bij de waterpomp komen om deze te bedienen. Er is ook een deel van de hoge zandbakrand weggehaald waardoor mindervalide kinderen gemakkelijk bij de zandtafel kunnen komen. De speeltuin is echt een samenspeelplek geworden. Een speeltuin waar alle kinderen samen kunnen spelen!

Tip: Wilde beestenpad

Wie denkt alles te weten over dieren in de natuur, kan zijn of haar kennis testen tijdens het wilde beestenpad. In het Hornmeerpark staan 13 houten palen met bordjes met dierenafbeeldingen. Door het scannen van de QR code bij de ingang van de kinderboerderij krijgt de bezoeker de bijhorende vragen en opdrachten op de telefoon te zien. De wandeling is goed te lopen voor jonge kinderen maar ook voor de wat oudere kinderen is het een leuke wandeling. Het wandelpad is goed begaanbaar, ook voor kinderen met een beperking. Er zijn geen kosten verbonden aan het wandelen van het wilde beestenpad en doordat bezoekers kunnen kiezen tussen vragen en doeopdrachten is het wilde beestenpad geschikt voor alle kinderen! En ook te wandelen en te doen als de kinderboerderij (al) gesloten is.

Boerenvreugd aan de Beethovenlaan 118 bezoeken kan iedere dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.30 uur. Maandag is rustdag voor de dieren.

Foto’s: www.kicksfotos.nl