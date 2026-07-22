Samen zingen, samen plezier bij De Turfschippers: muziekinstrumenten zoeken muzikanten

De Ronde Venen – De Turfschippers zijn inmiddels een stukje lokaal cultureel erfgoed in De Ronde Venen. Wie denkt dat dit shantykoor alleen bestaat uit mannen die oude zeemansliederen zingen, heeft het mis. Bij De Turfschippers draait het minstens zoveel om gezelligheid, vriendschap en betrokkenheid bij de gemeenschap. Alle leden van het koor zijn enthousiast en genieten ervan om samen muziek te maken. Dat willen ze graag nog heel lang volhouden en daarom zijn ze dringend op zoek naar nieuwe muzikanten, om in de toekomst voluit te kunnen blijven spelen en zingen.

Sinds de oprichting in 2008 is Shanty- en Zeemanskoor De Turfschippers uitgegroeid tot een vertrouwde verschijning in De Ronde Venen. Met jaarlijks vijftien tot twintig optredens laat het koor zich regelmatig horen tijdens evenementen in de regio. Daarnaast organiseren de Turfschippers zelf activiteiten die inmiddels een vaste plek op de lokale kalender hebben gekregen, zoals het shantyfestival op het Boeiplein en het populaire meezingfeest ‘Zing mee in het Turfschipperscafé’.

Wie op een repetitieavond binnenloopt, merkt het meteen: hier draait het om meer dan muziek alleen. Er wordt gelachen, gezongen en vooral genoten. Volgens voorzitter Bert is dat precies wat het koor zo bijzonder maakt. “Wij zijn uniek door onze combinatie van lokale verbondenheid, laagdrempeligheid en onze actieve rol in de regio,” vertelt hij. “Het voelt niet alleen als een koor, maar als een hechte vereniging met een duidelijke sociale functie.”

Bonte verzameling met één doel

Dirigent Con staat al sinds de oprichting voor het koor en omschrijft De Turfschippers als een bonte verzameling mensen. “Het repertoire bestaat uit shanty’s en zeemansliederen: liedjes over de zee, schepen, vissers en het leven op het water. Veel nummers zijn herkenbaar voor het publiek, waardoor er tijdens optredens vaak spontaan wordt meegezongen. Ongeacht iemands muzikale ervaring proberen we samen zo goed mogelijk te presteren. Dat lukt prima. De sfeer is vaak uitbundig goed en de derde helft na afloop mag er ook zijn.”; zegt hij met een knipoog.

Het sociale aspect komt terug in vrijwel alle verhalen van de leden. Bestuurslid en zanger Ron sloot zich ooit aan nadat hij was gestopt met voetballen. “Ik zocht iets waarbij je samen bezig bent. We zijn geen professionele artiesten, maar juist het plezier dat je samen beleeft maakt het bijzonder. Je hoeft niet bang te zijn om fouten te maken. In een groep valt dat nauwelijks op.” Ook koorlid Jaap noemt de sfeer als belangrijkste reden van zijn lidmaatschap. “Wat mij aanspreekt, is de trouw van de leden en het gevoel dat je samen iets opbouwt. Die saamhorigheid is mooi, maar als ik solo mag zingen, geniet ik daar ook altijd van.”

Oproep: muzikanten gezocht

Dat klinkt allemaal heel gezellig, maar naast het plezier heeft de voorzitter ook een serieuze boodschap of beter gezegd een oproep aan de gemeenschap. “We willen deze muzikale traditie natuurlijk levend houden,” zegt voorzitter Bert. Het koor is echter op zoek naar nieuwe muzikanten. “De muzikale begeleiding geeft het koor extra kracht. Er is altijd goed contact tussen dirigent, muzikanten en koor. Dat maakt het zo een mooie eenheid. Daarom zou het heel fijn zijn als mensen zich als muzikant bij ons aansluiten”. Vooral accordeonisten en een gitarist zijn van harte welkom. Keyboardspeler Leo vult aan: “Een gitarist zou echt een aanwinst zijn. Maar ook andere instrumenten zijn bespreekbaar.”

Misschien zijn er mensen die dit lezen en het wel leuk vinden om bij ons aan te sluiten maar de drempel nog te hoog vinden om zich aan te melden. Juist de laagdrempeligheid is kenmerkend voor De Turfstekers. “Iedereen is gelijk en je hoort er gelijk bij”, zegt Ron. “We hebben mannen van verschillende leeftijden en dat werkt fantastisch. Iedereen kijkt elke twee weken weer uit naar de repetitie.” Het is niet alleen leuk voor jezelf, maar je geeft ook iets van vrolijkheid aan andere mensen. De liveoptredens zijn zo dankbaar om te doen. In verzorgingshuizen zitten mensen soms al een uur van tevoren klaar en als we dan gaan zingen zie je die glimlach op die gezichten tevoorschijn komen. Dat is hartverwarmend.”

Samen muziek maken

Voor wie twijfelt heeft Ron een duidelijke boodschap: “Kom langs op een repetitie en ervaar het zelf. Dan kun je kijken, horen en proeven hoe het is om bij het koor te zijn. Gewoon proberen. Je krijgt er echt geen spijt van. Wat is er nou leuker om samen muziek te maken? En bij ons gaat het niet alleen om de muziek, maar om saamhorigheid en samen iets moois neerzetten”. De Turfschippers laten zien dat muziek mensen samenbrengt. Of, zoals het binnen het koor vaak wordt gezegd: je komt voor de muziek, maar je blijft voor de mensen.

De twaalfde editie van het lokale Shantyfestival Vinkeveen staat gepland op vrijdag 29 augustus in Vinkeveen. Dit gratis toegankelijke evenement vindt plaats op het Boeiplein rond Dorpshuis De Boei. Een ideale gelegenheid om de Turfschippers met eigen ogen en oren te gaan zien en horen.

Op de foto: Samen zingen, samen plezier bij De Turfschippers. Muziekinstrumenten zoeken muzikanten. Fotocompilatie: Nieuwe Meerbode.