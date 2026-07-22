Ook Tennisvereniging Wilnis onderzoekt verhuizing

De Ronde Venen/Mijdrecht – Tennisvereniging Wilnis (TVW) en gemeente De Ronde Venen gaan onderzoeken of TVW kan verhuizen naar een nieuwe accommodatie aan de Mijdrechtse Dwarsweg. Hiervoor hebben de vereniging en de gemeente 16 juli een intentie-overeenkomst ondertekend. In mei van dit jaar tekende Hockeyvereniging Mijdrecht (HVM) een intentieovereenkomst met de gemeente met hetzelfde doel.

De gemeente heeft vorig jaar 18 hectare grond gekocht aan de Mijdrechtse Dwarsweg, onder meer voor de aanleg van een combibaan en andere sportvoorzieningen. Als TVW en HVM naar de Mijdrechtse Dwarsweg verhuizen, komen hun huidige locaties vrij voor andere ontwikkelingen. Na het vertrek van TVW van hun locatie aan de Pieter Joostenlaan, kan de grond gebruikt worden voor de bouw van een nieuwe school voor de naastgelegen openbare basisschool Willespoort. Het schoolgebouw en de installaties van die school zijn dusdanig verouderd, dat al eerder is besloten tot nieuwbouw.

Volop kansen

Volgens wethouder Anja Vijselaar (Ruimtelijke Ontwikkeling) biedt de mogelijke verhuizing van de sportverenigingen volop kansen. “Voor beide verenigingen geldt dat ze de mogelijkheid krijgen nieuwe accommodaties te bouwen op een goed bereikbare en centrale plaats in de gemeente. Tegelijkertijd komt er in Wilnis ruimte vrij voor een nieuw en groter schoolgebouw, dat is nodig omdat het aantal leerlingen van de Willespoort groeit. Ook in Mijdrecht komt er ruimte vrij voor de bouw van een nieuw scholencluster. Door direct nieuwe scholen te realiseren, kunnen we bovendien aanzienlijk besparen op tijdelijke huisvesting.’’

Ook wethouder Amber Beijer (Sport) ziet kansen. “Op de grond langs de Mijdrechtse Dwarsweg komt de combibaan, een baan waarop in de winter kan worden geschaatst en die in de zomer kan worden gebruikt voor atletiek en skeeleren. Als de onderzoeken positief zijn, ontstaat met de komst van TVW en HVM een multifunctioneel sportpark. Ook met andere verenigingen voeren we gesprekken over verhuizing. Het doel is te komen tot een samenhangend en toekomstgericht geheel, waarin verenigingen elkaar versterken en de beschikbare ruimte en voorzieningen optimaal worden benut.’’

Het voornemen om de verhuizing te onderzoeken is onlangs besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van TVW. De leden hebben positief geadviseerd over de voorgenomen ontwikkeling.

Op de foto: De intentieovereenkomst is getekend, v.l.n.r. Amber Beijer en Anja Vijselaar en namens TVW Eelco Steen (voorzitter), Marieke Elsinghorst (secretaris) en Ramon Cornelisse (penningmeester). Foto: aangeleverd.