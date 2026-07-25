Nominaties geopend voor Young Amstelland Awards

Aalsmeer – Jong talent verdient een podium. Daarom zijn de nominaties voor de allereerste Young Amstelland Awards officieel geopend. Met deze nieuwe jaarlijkse awards worden jongeren uit Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen in het zonnetje gezet die met hun inzet, ideeën en doorzettingsvermogen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De Young Amstelland Awards zijn een initiatief van Stichting WailSalutem Foundation en hebben als doel jongeren zichtbaar te maken die anderen inspireren. Niet alleen uitzonderlijke prestaties tellen mee, maar juist ook de inzet, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren die elke dag het verschil maken.

Drie categorieën

Jongeren kunnen worden genomineerd in één van de volgende categorieën: Maatschappelijke Impact & Verbinding – voor jongeren die zich inzetten voor anderen of hun omgeving. Ondernemerschap & Innovatie – voor vernieuwende ideeën, ondernemerschap en technologische of creatieve oplossingen. Inspiratie & Doorzettingsvermogen – voor jongeren die ondanks uitdagingen anderen weten te inspireren. Iedereen kan een jongere nomineren: familie, vrienden, docenten, verenigingen, werkgevers of natuurlijk de jongeren zelf.

Meer dan een award

De Young Amstelland Awards zijn meer dan een prijsuitreiking. Het initiatief wil jongeren laten zien dat hun inzet wordt gezien en gewaardeerd. De winnaars ontvangen niet alleen een award, maar ook een geldprijs en coaching om hun persoonlijke of maatschappelijke ambities verder te ontwikkelen. Door inspirerende verhalen zichtbaar te maken, hopen de initiatiefnemers meer jongeren te motiveren om hun talenten te ontdekken, kansen te grijpen en zich in te zetten voor hun omgeving.

Nomineren

Nomineren kan via: www.youngamstellandawards.nl. Op de website zijn ook de voorwaarden, categorieën en verdere informatie over het traject en de feestelijke uitreiking later dit jaar te vinden.

Stichting WailSalutem Foundation zet zich in voor gelijke kansen voor jongeren door technologie, innovatie, duurzaamheid en talentontwikkeling toegankelijk te maken. Met projecten zoals het Sociaal Innovatie Lab, ReduRobotics en diverse onderwijs- en innovatieprogramma’s stimuleert de stichting jongeren om hun talenten te ontdekken en in te zetten voor een betere samenleving.

Foto: Stichting WailSalutem Foundation (aangeleverd).