Vinkeveense Plassen lonken, aanleggen voor boodschappen kan niet

De Ronde Venen/Vinkeveen – De Vinkeveense Plassen profileren zich graag als een van de mooiste watersportgebieden van Nederland. Op steenworp afstand van Amsterdam vinden jaarlijks duizenden recreanten hun weg naar het water. Maar wie met een boot naar Vinkeveen komt, ontdekt soms dat gastvrijheid en praktisch beheer niet altijd hand in hand gaan.

Al ongeveer zes weken ontbreken de planken van de boodschappensteiger aan de Baambrugse Zuwe. Daarmee is feitelijk de enige boodschappensteiger aan de Noordplas, dicht bij het dorp, buiten gebruik geraakt. Juist midden in het vaarseizoen.

Voor veel watersporters is zo’n aanlegplek meer dan een steiger. Het is de verbinding tussen boot en dorp. Even boodschappen doen, een terrasje pakken of een winkel bezoeken. Alternatieven zijn er wel, maar die liggen langs de N201 en zijn voor grotere plezier- en zeiljachten alleen bereikbaar via de ophaalbrug bij Klinkhamer, inclusief de daarbij behorende brugtijden.

Verkeerd signaal

Bij ondernemer Jos Borger van Jachthaven en Hotel Borger leidt de situatie tot grote verbazing. “Het is net als met wegwerkzaamheden. Er lijkt geen planning achter te zitten”, zegt hij. “Hoe kun je zo’n actie als het verwijderen van steigerdelen nu juist midden in de zomer uitvoeren? Dat doe je toch in de winter? Aan de Noordplas verblijven de meeste toeristen.” Volgens Borger wordt hiermee een verkeerd signaal afgegeven aan bezoekers van het gebied. “We hebben hier onder de rook van Amsterdam één van de mooiste watersportgebieden van Nederland. Dan verwacht je dat basisvoorzieningen tijdens het seizoen beschikbaar blijven.”

De gemeente De Ronde Venen begrijpt de frustratie, maar wijst nadrukkelijk naar een andere verantwoordelijke partij. “De gemeente begrijpt dat het verdwijnen van de boodschappensteiger vragen oproept bij recreanten en ondernemers”, laat communicatieadviseur duurzaamheid Sera Schutijser weten. “Het beheer van deze steiger ligt echter niet bij de gemeente, maar bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.”

Meer duidelijkheid

Volgens de informatie waarover de gemeente beschikt, zou de steiger zijn verwijderd vanwege veiligheidsproblemen. “De steiger verkeerde naar verluidt in slechte staat en was daardoor niet langer veilig in gebruik”, aldus Schutijser. “Wij proberen momenteel meer duidelijkheid te krijgen over de plannen van het waterschap, waaronder de vraag of de steiger wordt vervangen en op welke termijn dit eventueel zal gebeuren.”

Een begrijpelijke reden, want veiligheid staat voorop. Maar juist daar wringt de schoen. Als een steiger zo slecht was dat deze direct buiten gebruik moest worden gesteld, waarom is dat dan niet eerder geconstateerd? En als het probleem al langer bekend was, waarom vond onderhoud of vervanging dan niet plaats voor het begin van het recreatieseizoen?

Vragen zonder antwoord

Dat zijn vragen waarop recreatie-ondernemers en watersporters voorlopig geen antwoord krijgen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht was niet bereikbaar voor commentaar. En daarmee blijft vooral een ongemakkelijke conclusie hangen. Iedereen erkent het belang van recreatie op de Vinkeveense Plassen, maar zodra een cruciale voorziening verdwijnt, lijkt niemand precies te kunnen vertellen wanneer deze terugkomt.

Voor bezoekers die hun koers bepalen op gemak, gastvrijheid en bereikbaarheid, is dat geen detail. Het is precies het soort ongemak, waardoor een recreant de volgende keer misschien besluit ergens anders aan te leggen. Of helemaal niet meer naar Vinkeveen te komen. Dat zou zonde zijn voor een gebied dat juist leeft van zijn aantrekkingskracht op het water.

Op de foto: Vinkeveense Plassen lonken, aanleggen voor boodschappen kan niet. Foto: aangeleverd.