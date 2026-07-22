De Ronde Venen – Vrijdag 3 juli werden de vrijwilligers van IPSO Centrum ‘t Anker aan Bozenhoven 67 in Mijdrecht bedankt voor hun inzet met een gezellig uitje op de Vinkeveense Plassen. Tijdens een boottocht met Rederij Klinkhamer genoten zij van het prachtige weer en een heerlijke high tea aan boord. Het uitje werd mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het K.F. Hein Fonds.

De dag zorgde voor mooie gesprekken en versterkte de onderlinge band tussen de vrijwilligers, die elkaar weer beter leerden kennen. IPSO ‘t Anker kijkt met veel plezier terug op een geslaagde dag en spreekt haar grote waardering uit voor alle vrijwilligers die zich met zoveel betrokkenheid inzetten.

IPSO ‘t Anker is een centrum voor leven met en na kanker, waar mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden terechtkunnen voor een luisterend oor, ondersteuning en activiteiten. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om eens binnen te lopen of een kijkje te nemen op https://ipsocentrumhetanker.nl.

Op de foto: Vrijwilligers IPSO Centrum ‘t Anker in het zonnetje gezet op de Vinkeveense Plassen. Foto: aangeleverd.