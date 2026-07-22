Tekenen naar levend model bij Atelier de Kromme Mijdrecht

Vinkeveen – Al ruim dertig jaar kunnen kunstenaars bij Atelier de Kromme Mijdrecht (AKM) op dinsdagavond tekenen en schilderen naar levend naaktmodel. Zowel beginners als ervaren kunstenaars maken gebruik van deze mogelijkheid om hun teken- en observatievaardigheden verder te ontwikkelen.

Volgens het AKM biedt werken naar een levend model voordelen die moeilijk te vervangen zijn door foto’s of werken uit de verbeelding. Door het observeren van een echt persoon krijgen deelnemers beter inzicht in anatomie, houding, lichtval, schaduw en ruimtelijkheid. Vooral de korte poses, die tijdens de sessies regelmatig worden toegepast, helpen om snel de essentie van een houding en de dynamiek van het menselijk lichaam vast te leggen.

Kunsthistorische traditie

Tekenen naar naaktmodel kent een lange kunsthistorische traditie. Van de klassieke oudheid tot grootmeesters als Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt en Rubens werd het menselijk lichaam gebruikt als studieobject voor vorm, compositie en expressie. Daarbij staat niet de erotische kant centraal, maar het onderzoeken en vastleggen van anatomie, licht en menselijke uitstraling.

Het modeltekenen bij AKM vindt plaats in verenigingsverband, waardoor de kosten voor deelnemers beperkt blijven. Het regelen van een model op individuele basis is vaak lastig en kostbaar. Frank de Leeuw verzorgt al ongeveer twintig jaar de organisatie van de modelavonden en begeleidt de sessies. Hij geeft geen les, maar instrueert de mannelijke en vrouwelijke modellen.

De eerste bijeenkomst van een nieuwe serie van tien tekenavonden vindt plaats op 1 september. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een serie of voor drie series, waarmee zij lid worden van de vereniging.

Meer informatie over het modeltekenen en het overige cursusaanbod is te vinden op www.atelierdekrommemijdrecht.nl. Atelier de Kromme Mijdrecht is gevestigd in sociaal-cultureel centrum De Boei in Vinkeveen.

Op de foto: Tekenen naar levend model bij Atelier de Kromme Mijdrecht. Foto: aangeleverd.