Zaterdag 2 activiteiten in Historische Tuin

Aalsmeer – Zaterdag 25 juli is het weer de laatste zaterdag van de maand en dit betekent dat museum Historische Tuin twee activiteiten organiseert: een dorpswandeling en een openbare bloemen- en plantenveiling. Om 13.30 uur start de dorpswandeling onder begeleiding van gids Joop Kok. Tijdens deze wandeling van ongeveer 75 minuten komen bekende en minder bekende locaties in Aalsmeer-Centrum aan bod, met verrassende verhalen over de geschiedenis en het unieke karakter van het dorp. De kosten bedragen € 9,50 per persoon, te voldoen bij de kassa van de Historische Tuin. Dit is tevens het startpunt. De wandeling biedt gegarandeerd een nieuwe blik op de dorpskern, voor zowel inwoners als bezoekers van buitenaf.

Veiling

Om 15.00 uur vindt in de veilingzaal van de Historische Tuin, voorzien van een originele Jugendstil veilingklok, de maandelijkse bloemen- en plantenveiling plaats. Bezoekers kunnen meebieden op mooie bloemen en planten en krijgen uitleg over het veilproces. Toegang tot de veiling is inbegrepen bij een entreebewijs voor het museum. Donateurs van St. Historisch Aalsmeer en museumkaarthouders hebben gratis toegang.

De Historische Tuin is gevestigd aan het Praamplein in Aalsmeer en is zes dagen per week geopend. In deze tijd van het jaar is een bezoek zeer de moeite waard met tal van gewassen die prachtig in bloei staan. Meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto’s: aangeleverd