De Ronde Venen/Wilnis – Een volle zaal, gezellige gesprekken, smakelijke gerechten en vooral veel warme herinneringen. Dat was het beeld op de laatste seniorenmaaltijd, die verleden week woensdagavond werd georganiseerd in De Willisstee in Wilnis.

In het kader van de afscheidsweek van het dorpshuis kwamen tientallen senioren nog een keer samen om gezamenlijk te genieten van een uitgebreid diner. De gezamenlijke maaltijden waren de afgelopen jaren uitgegroeid tot een geliefde traditie. Voor veel senioren vormde het niet alleen een moment om lekker te eten, maar vooral een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten en nieuwe contacten op te doen. Juist dat sociale aspect maakte de avonden zo bijzonder.

Tijdens het diner werd volop gelachen en herinneringen opgehaald. Verschillende bezoekers vertelden dat zij de maandelijkse etentjes altijd met veel plezier hadden bezocht. “Het was altijd ontzettend gezellig, was een veel gehoorde reactie aan tafel. Je kwam hier niet alleen voor het eten, maar vooral voor het samenzijn. Dat gaan we echt missen.”

Op de foto: Een avond vol warmte en herinneringen. Foto: Wilco de Vries.