Verrassend toneel van de Rijzenspelers

Rijsenhout – Het afgelopen weekend speelde toneelvereniging de Rijzenspelers improvisatietoneel in de Anna’s Hoeve in Rijsenhout. Een grote uitdaging voor de spelers; Brigitte Mes, Jeroen Rinkel, Maarten van Kessel, Mariska van Leeuwen, Remco Brandt en Robert Arendse. De afgelopen maanden hebben zij onder de enthousiaste begeleiding van Petra Daalman hard gewerkt om zich de verschillende spelvormen eigen te maken en te durven improviseren. Niets staat namelijk van tevoren vast, er is geen houvast van ingestudeerde teksten. De spelers moeten het hebben van hun eigen ingevingen, moeten vertrouwen op hun medespelers en er samen een goede scene van maken.

De Rijzenspelers brachten verschillende nieuwe spelvormen uit de theatersport en ze namen het publiek mee in verschillende langere scènes, naar het gelijknamige tv-programma: ‘De Vloer Op’.

Het publiek werd uitgenodigd om suggesties te geven, die de spelers in hun spel moesten verwerken. Het werden zeer gevarieerde avonden improvisatietoneel. In allerlei verschillende emoties kwam van alles voorbij, onder andere grote levensvragen, romances, een kikkervisjesredster, inbrekers, bejaarden.

Er werd veel gelachen en er was veel bewondering voor het snelle schakelen van de spelers en voor de knappe wijze waarop zij de suggesties en aangeboden voorwerpen in hun spel verwerkten.

De sfeervolle ambiance van de Anna’s Hoeve werkt zeker ook mee aan dit heerlijk avondje toneel!

Ben je nog niet geweest of wil je nog een keer genieten, elke avond is immers anders, dan kan dat op vrijdag 20 en zaterdag 21 april in de Anna’s Hoeve in Rijsenhout, aanvang 20.00 uur.

Meer info: www.rijzenspelers.nl of bel 0297-327840.