Veel rook bij schuurbrand langs N201

Regio – Vrijdagmiddag kreeg de brandweer diverse meldingen dat het dak van een schuur in brand zou staan achter een woning langs de N201.

Zodra de eerste brandweerwagen van Vinkeveen uitrukte en de bemanning de grote rookwolken zag werd er direct opgeschaald naar Middelbrand. Er bleek een lange houten schuur volledig in brand te staan en grote zwarte rookwolken trokken over Vinkeveen. De brandweerlieden moesten alle zeilen bijzetten om de omliggende panden nat te houden, zodat die gespaard bleven.

Ondiepe slootjes

Probleem was de ondiepe slootjes nabij de brand, waardoor bluswater van verder weg moest worden aangevoerd. Daarom werd uiteindelijk alarm ‘grote brand’ gegeven, waarop ook de korpsen Mijdrecht en Wilnis bijstand kwamen verlenen met name voor de waterwinning.

Nadat er voldoende bluswater voorhanden kwam was de brand snel onder controle. Over de oorzaak valt nog niets te zeggen, dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Datzelfde geldt voor eventuele asbest en andere schadelijke stoffen. De N201 werd vanuit Mijdrecht richting Vinkeveen afgesloten. Verkeer in de andere richting werd deels via het fietspad geleid. Dat zorgde voor vertraging.

Veel rook bij een schuurbrand langs de N201. Foto: Jan Uithol.