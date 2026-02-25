VBW organiseert kindermiddag

Wilnis – De VakantieBijbelWerkgroep (VBW) organiseert zaterdagmiddag 7 maart een feestelijke bijeenkomst voor kinderen van de basisschool. De middag vindt plaats in De Roeping, achter de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat 12 in Wilnis. De bijeenkomst start om 13.45 uur en duurt tot 16.00 uur. Het programma bestaat uit diverse activiteiten. Zo kunnen kinderen samen muziek maken en zingen, is er een traditionele poppenkastvoorstelling en wordt een Bijbelverhaal verteld.

Ook staat er een creatieve knutsel-activiteit op het programma. De organisatie belooft een gezellige en afwisselende middag voor alle leeftijden binnen de basisschoolgroep. Kinderen worden aangemoedigd om ook vriendjes, vriendinnetjes of andere bekenden mee te nemen.

Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen via vbwwilnis@gmail.com.

Op de foto: Vrolijke kindermiddag in Wilnis. Foto: aangeleverd.