Beperkte openingstijden sealbagautomaat na plofkraken

Mijdrecht – De sealbagautomaat aan de Croonstadtlaan bij het gemeentehuis in Mijdrecht is voorlopig slechts beperkt beschikbaar. Zakelijke klanten kunnen er dagelijks gebruik van maken tussen 07.00 en 14.00 uur. Daarna wordt de automaat direct geleegd en gesloten. Volgens Geldmaat is de maatregel genomen uit veiligheidsoverwegingen. Aanleiding is een recente reeks plofkraken, waarbij meerdere sealbagautomaten doelwit waren. In de afgelopen week werden in totaal zes automaten aangevallen.

Gevoelig

Sealbagautomaten zijn speciaal ontworpen voor ondernemers die contant geld willen storten via een verzegelde plastic zak. Juist dit type automaat blijkt gevoelig voor aanvallen met explosieven. Andere geldautomaten van Geldmaat, bedoeld voor het opnemen of storten van biljetten en munten, blijven wel volgens de reguliere openingstijden beschikbaar. Men benadrukt, dat het om een tijdelijke maatregel gaat en dat de automaat op voornoemde locatie niet zal verdwijnen.

Op de foto: Beperkte openingstijden sealbagautomaat na reeks plofkraken. Foto: Wilco de Vries.