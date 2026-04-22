Actieve zomervakantie voor alle kinderen in De Ronde Venen

De Ronde Venen – De zomervakantie is voor veel kinderen een periode vol ontspanning, spel en nieuwe ervaringen. Maar niet voor ieder gezin is die vrijheid vanzelfsprekend. Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met een krapper budget kunnen meedoen, slaan Stichting Leergeld De Ronde Venen en Team Sportservice De Ronde Venen vanaf dit jaar de handen ineen. Met een gevarieerd vakantieprogramma bieden voornoemde organisaties sportieve, creatieve en recreatieve activiteiten aan voor kinderen in de basisschoolleeftijd en het voortgezet onderwijs. Meedoen staat centraal. Juist in de vakantieperiode, wanneer school wegvalt, is het belangrijk dat kinderen elkaar blijven ontmoeten, in beweging blijven en plezier maken.

Breed en laagdrempelig aanbod

Het programma bestaat onder meer uit sport- en spelmiddagen, creatieve workshops en activiteiten in de buitenlucht. Deze vinden plaats op verschillende locaties in de gemeente, zodat het aanbod voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar is. Er is rekening gehouden met leeftijdsverschillen en uiteenlopende interesses. Deelname aan de activiteiten is kosteloos. Wel is vooraf aanmelden verplicht, onder andere vanwege de begeleiding en veiligheid. Ouders geven daarbij contactgegevens door voor noodgevallen.

Gedeelde missie

De samenwerking tussen beide organisaties is gebaseerd op een gedeeld doel: gelijke kansen voor alle kinderen. Team Sportservice brengt kennis en ervaring op het gebied van sport, beweging en organisatie mee. Stichting Leergeld richt zich op gezinnen die financiële ondersteuning kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor school, sport of vrijetijdsbesteding.

“Juist in de vakantie zien we dat verschillen tussen kinderen groter worden,” zegt Kees Schouten, voorzitter van Stichting Leergeld De Ronde Venen. “Waar het ene gezin op vakantie gaat of activiteiten onderneemt, blijven andere kinderen vaker thuis. Met dit programma willen we dat ook zij kunnen meedoen.”

Meer dan vermaak

Naast plezier hebben de activiteiten een bredere waarde. Door actief bezig te zijn blijven kinderen zowel fysiek als mentaal in beweging. Bovendien biedt het programmastructuur in een periode waarin dat voor sommige kinderen extra belangrijk is. Ook ouders hebben er baat bij. Zij weten dat hun kind in een veilige omgeving deelneemt aan activiteiten onder begeleiding van ervaren professionals en vrijwilligers. Dat kan zorgen voor rust en ontlasting, zeker in gezinnen waar financiële zorgen spelen.

Het volledige vakantieprogramma is te bekijken via de website van Team Sportservice De Ronde Venen: www.teamsportservice.nl/de-ronde-venen/activiteiten.

Op de foto: Zomervakantieactiviteiten ook voor gezinnen met een krapper budget. Foto: aangeleverd.