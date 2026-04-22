Jubileumeditie oldtimermiddag voor het laatst georganiseerd

Mijdrecht – Wie eind juni door Mijdrecht wandelt, waant zich even in een andere tijd. Chroom glanst in de zon, motoren pruttelen alsof ze zelf ook nostalgisch zijn en tussen het publiek lopen dames in vrolijke jurken. Het is weer tijd voor de Oldtimer Middag Mijdrecht (OMM), al hangt er dit jaar een bittersweet randje aan het evenement.

Zondag 28 juni vindt de vijfde editie plaats, een jubileum. Tegelijkertijd is dit ook de laatste keer dat initiatiefnemers Laura en Thomas Eekels hun schouders onder het evenement zetten. Wat begon als een liefhebberij is uitgegroeid tot het grootste ééndaagse evenement van Mijdrecht. De organisatie zoekt nu nadrukkelijk naar opvolging, zodat dit rijdend stukje cultureel erfgoed niet stilvalt.

Vol terrein, volle agenda

De belangstelling is opnieuw overweldigend. Nog voor het evenement begint, is de deelnemerslijst vrijwel vol. Verwacht worden zo’n 250 voertuigen: auto’s, autobussen, vrachtwagens, motorfietsen en brommers, variërend van 25 tot meer dan 100 jaar oud. Ze worden traditiegetrouw ontvangen door gastvrouwen in feestelijke jurken een detail dat inmiddels net zo karakteristiek is als de voertuigen zelf. Met het uitgebreid food-court, muziek, countryline dance demo’s en diverse kraampjes wordt het opnieuw een échte familiemiddag.

Bijzonder dit jaar is de komst van vijf antieke bussen van de Stichting Veteraan Autobussen (SVA). Bezoekers mogen gratis een rondrit meemaken, een zeldzame kans om niet alleen te kijken, maar ook te beleven hoe vervoer vroeger aanvoelde: traag, robuust en verrassend comfortabel. Juist de laagdrempeligheid maakt het evenement bijzonder. Waar oldtimerbijeenkomsten soms een besloten karakter hebben, is OMM nadrukkelijk gericht op het brede publiek. Kijken mag, vragen stellen ook, aanraken soms zelfs.

Laatste ronde?

Dat deze vijfde editie voorlopig de laatste is onder leiding van de Eekels, stemt tot nadenken. Hun verhaal staat niet op zichzelf. Vrijwilligers-initiatieven groeien, professionaliseren en vragen daarmee steeds meer tijd, energie en verantwoordelijkheid. De oproep om opvolging is dan ook luid en duidelijk: wie helpt dit succes voort te zetten?

Mijdrecht krijgt 28 juni nog een keer de kans om het verleden te zien, horen en ruiken, rollend, glimmend en liefdevol onderhouden. Wie het nog nooit meemaakte, moet dit moment aangrijpen. En wie er al vaker was, weet: sommige tradities zijn te mooi om te laten verdwijnen.

Op de foto (boven): Klassieke motoren en auto’s wordt de weg gewezen. Foto: aangeleverd.

Een vrolijk ontvangst in vrolijke kledij. Foto: aangeleverd.