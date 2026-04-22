Boeken of puzzels ruilen

Uithoorn – In Buurtkamer De Kuyper aan de De Kuyperlaan 50 in Uithoorn wordt vrijdag 24 april een gezellige boeken- en puzzelruilbeurs georganiseerd. Tussen 16.0 en 17.30 uur zijn boekenliefhebbers en puzzelaars welkom om hun gelezen boeken of gelegde puzzels een tweede leven te geven en zelf weer nieuwe te ontdekken.

De boekenruilbeurs sluit mooi aan bij de Wereldboekendag, die een dag eerder plaatsvindt. Dit internationale initiatief werd in 1995 door Unesco in het leven geroepen om lezen te promoten.

Bezoekers mogen een of maximaal acht boeken meenemen om te ruilen. Dankzij gulle gevers is er al een mooie voorraad om uit te kiezen. Naast het ruilen is er ook ruimte om andere lezers en puzzelaars te ontmoeten.

Op de foto: Boeken en puzzelruilbeurs in De Kuyper. Foto: aangeleverd.