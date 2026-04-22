Goddelijke foto’s bij Fotokring Uithoorn

Uithoorn – Onlangs hadden de leden van Fotokring Uithoorn een uitdaging: maak een goddelijke foto. Op de kringavond werden diverse oude goden op originele en bijzondere wijze verbeeld. Ieder lid kreeg een tweetal goden, waarvan er een op originele wijze verbeeld moest worden.

De Griekse en Romeinse goden hebben vaak symbolen die erop duiden wie deze god is. Zo is Minerva bekend van de uil op haar schouder, omdat zij de godin van de wijsheid is. Poseidon of Neptunus is bekend van zijn drietand waarmee hij in zee staat. En Eros had een pijl en boog om de mensen met liefde te beschieten.

In totaal waren er 21 foto’s, die uitgebreid plenair besproken werden. Sommige goden waren dankzij de symbolen en attributen gemakkelijk te herkennen, andere waren moeilijker. De kwaliteit en creativiteit van de foto’s was hoog en daarmee boven verwachting, juist omdat veel leden gedurende het jaar hadden gezucht dat het zo’n moeilijke opdracht was.

Naast bespreken is ook de beste foto verkozen. Lydia Versluis heeft de wisseltrofee gewonnen. Zij bracht op prachtige, integere wijze Saturnus, godin van tijd, oogst en overvloed in beeld.

Op de foto: De winnende foto van Lydia Versluis. Foto: aangeleverd.