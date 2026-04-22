Shanna Elleswijk in ‘Cultuur op de Kaart’

Uithoorn – In de nieuwste aflevering van de podcast ‘Cultuur op de Kaart’ staat musicalmaker en dansdocent Shanna Elleswijk centraal. De aflevering is vanaf donderdag 16 april om 06.00 uur te beluisteren via CPUK.nl en de bekende podcastplatforms.

In het gesprek met presentator Monique Binda vertelt Elleswijk over haar passie voor dans, zang en theater, en hoe zij met haar studio een plek heeft gecreëerd waar kinderen, jongeren en volwassenen zich vrij kunnen ontwikkelen. Haar aanpak draait om plezier, vertrouwen en het stimuleren van creativiteit, waarbij iedereen ongeacht niveau de ruimte krijgt om te groeien.

De aflevering laat zien hoe lokale initiatieven bijdragen aan een levendige culturele omgeving in Uithoorn en De Kwakel. Elleswijk deelt haar persoonlijke drijfveren, de uitdagingen van het ondernemerschap en haar ambitie om cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Cultuur op de Kaart is een podcast van het Cultuurplatform Uithoorn & De Kwakel (CPUK) in samenwerking met BSPU. In de serie komen makers, initiatiefnemers en culturele aanjagers uit de gemeente aan het woord, met als doel cultuur zichtbaar en beleefbaar te maken voor iedereen. De aflevering met Shanna Elleswijk is vanaf donderdag 16 april te beluisteren via onder andere Spotify, YouTube en Apple Podcasts.

Op de foto: Monique Binda en Shanna Elleswijk (rechts) in Cultuur op de Kaart. Foto: aangeleverd.

