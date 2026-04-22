Vernieuwde bruggen in Abcoude geopend

De Ronde Venen – De Nellesteinsebrug, Stokkelaarsbrug, Voetangelbrug en Botsholsebrug in Abcoude zijn weer klaar voor de toekomst. Na een voorbereiding van negen maanden is een half jaar buiten gewerkt aan de reconstructies. Het resultaat vierde de gemeente met een feestelijke opening, woensdag 15 april. Samen met genodigden stapte wethouder Anja Vijselaar op de fiets om de bruggen officieel te openen. De vernieuwing van de bruggen maakt deel uit van het bredere renovatieprogramma voor de bruggen in Abcoude en Vinkeveen. De werkzaamheden zijn volgens planning op tijd afgerond voor de start van het vaarseizoen.

Aandacht voor de omgeving

Han van Blokland, eigenaar van Villa Oldenhoff nabij de Voetangelbrug, kijkt positief terug op de werkzaamheden: “De communicatie was goed en de omleidingen en bereikbaarheid werden duidelijk aangegeven. Voor onze gasten betekende het, dat ze tijdelijk via Abcoude moesten rijden in plaats van via Ouderkerk aan de Amstel. Doordat Google Maps door de gemeente goed was aanpast, ging dat prima. Het eindresultaat mag er bovendien zijn: de nieuwe brug is erg mooi geworden.”

Feestelijke fietsroute

Wethouder Anja Vijselaar: “Het is ontzettend fijn dat we de bruggen nu opleveren. Met een intensief participatietraject hebben we ervoor gezorgd, dat de benodigde tijd van uitvoer soepel verliep. Werkzaamheden en afsluitingen veroorzaken in meerdere en mindere mate overlast voor omwonenden en ondernemers. Door met de buurt en de vertegenwoordiging van gebiedscoöperatie in gesprek te gaan en blijven, hebben we die overlast zoveel mogelijk beperkt. Met nu als resultaat: bruggen die er weer mooi uit zien en weer jaren mee gaan.”

Op de foto: Wethouder Anja Vijselaar en algemeen directeur Raymond de Rijk van Vobi Infra bij de Nellesteinsebrug, één van de geopende bruggen. Foto: aangeleverd.