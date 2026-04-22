Langdurige liftstoringen treffen bewoners Romeflat

Uithoorn – Bewoners van de Romeflat in Uithoorn ondervinden al geruime tijd ernstige hinder van regelmatig uitvallende liften. Vooral bewoners die slecht ter been zijn of afhankelijk zijn van hulpmiddelen ervaren hierdoor beperkingen in hun bewegingsvrijheid. Meerdere bewoners geven aan dat zij hun woning soms niet kunnen verlaten of juist niet meer kunnen bereiken.

De Romeflat beschikt over twee liften. Eén daarvan is sinds november vorig jaar buiten gebruik, nadat de kabels zijn vervangen. De lift is sindsdien nog niet opnieuw gekeurd en kan daarom niet worden ingezet. De tweede lift is nog wel operationeel, maar wordt intensief gebruikt en kampt regelmatig met storingen. In enkele perioden waren beide liften tegelijkertijd buiten gebruik.

Probleem bekend

Volgens woningcorporatie Eigen Haard, eigenaar van het complex, is het probleem bekend. De corporatie bevestigt dat de keuring van de gerepareerde lift nog moet plaatsvinden. Door personeelstekorten bij de keuringsinstantie is hiervoor een datum vastgesteld op 1 mei. Eigen Haard geeft aan te proberen deze datum te vervroegen. Zolang de tweede lift niet beschikbaar is, blijft de resterende lift kwetsbaarder voor storingen door overbelasting.

Bewoners geven aan dat de situatie met name voor ouderen en minder mobiele inwoners problematisch is. Voor sommigen betekent een defecte lift dat zij aangewezen zijn op de trap, wat niet voor iedereen haalbaar is. Ook wordt gewezen op bewoners die zorg ontvangen of mantelzorg verlenen en daardoor afhankelijk zijn van goed functio-nerende voorzieningen in het gebouw.

Huurcompensatie

Eigen Haard laat weten inmiddels te zijn begonnen met het gefaseerd vervangen van liften in meerdere flats langs de Europarei. In één flat is dit proces afgerond, een volgende flat is inmiddels aan de beurt. Wanneer de Romeflat in deze planning wordt meegenomen, is nog niet bekendgemaakt.

Eén van de bewoners onderzoekt ondertussen juridische stappen. Hij geeft aan machtigingen te verzamelen van medebewoners om namens hen op te treden richting de verhuurder. Daarbij wordt onder meer gekeken naar mogelijke huurcompensatie wegens verminderd woongenot als de situatie niet op korte termijn wordt verbeterd. Over de eventuele gevolgen van deze stappen wil Eigen Haard op dit moment geen uitspraak doen, maar geeft wel aan op de hoogte te zijn van de plannen.

Voorlopig zijn de bewoners afhankelijk van één lift en van de voortgang van de keuring en de geplande vervangingswerkzaamheden. Tot die tijd blijft de situatie in de Romeflat kwetsbaar voor nieuwe storingen.

Op de foto: De Romeflat in Uithoorn. Foto: archief.